Operazione antidroga: in Abruzzo 3 arresti e 3 kg di droga sequestrati

PESCARA – Si è conclusa ieri una vasta operazione nazionale ad alto impatto finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e alla prevenzione di episodi di violenza, anche tra minori. L’attività, condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili e coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha rafforzato i controlli nelle aree più sensibili del Paese, con il supporto degli equipaggi del Reparto

Prevenzione Crimine e di diversi uffici delle Questure.

Il bilancio complessivo dell’operazione è particolarmente significativo: 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, e 2.358 denunce a piede libero, di cui 142 minori. Sul fronte dei sequestri, sono stati recuperati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

L’attività di prevenzione ha permesso inoltre di sequestrare 111 armi da fuoco, comprese armi lunghe, un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani: complessivamente ne sono state sequestrate 250, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni, con controlli mirati nei quartieri cittadini e nelle aree vicine ai locali notturni, dove si registra un maggiore consumo di droga.

I risultati nella provincia di Pescara

In Abruzzo, e in particolare nella provincia di Pescara, l’attività investigativa ha prodotto risultati rilevanti. Le operazioni pianificate dalla Squadra Mobile hanno portato all’identificazione di 620 persone, all’arresto di 3 soggetti e alla denuncia di 12 persone. Importante anche il dato relativo ai sequestri: recuperati quasi 3 kg di sostanze stupefacenti e 6 armi bianche, tutte sottoposte a sequestro.

L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità diffusa e nella tutela della sicurezza dei cittadini, con un’attenzione particolare ai fenomeni che coinvolgono i più giovani e alle dinamiche legate allo spaccio nelle aree urbane e costiere dell’Abruzzo.

Foto di archivio