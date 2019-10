Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano International Street Food, Oktoberfest ad Atri e Polentata nella terra dei briganti

TERAMO – Cosa fare nel secondo weekend di ottobre? A Teramo appuntamento in viale Mazzini con lo Street Food. Per tre giorni, dalle 12 fino alle 24, presso i truck si potrà assaggiare la migliore cucina dall’Italia e dal mondo; il tutto annaffiato da birre artigianali provenienti da microbirrifici. Non solo gastronomia ma anche musica e spettacoli per allietare le serate.

Continuano gli appuntamenti con l’Oktoberfest. Ma quali sono le origini di queta festa che, anno dopo anno, sta diventando sempre più importante? Tutto ebbe inizio il 12 ottobre del 1810 quando a Monaco di Baviera fu organizzata una festa grandiosa in onore del principe ereditario Ludwig per il suo matrimonio con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen di Sassonia. Dopo cinque giorni di festeggiamenti estesi a tutta la popolazione, il prato che aveva ospitato la manifestazione, venne ribattezzato Theresienwiese in onore della sposa e da allora la festa si ripete ogni anno. Nel teramano, questo fine settimana, l’evento bavarese sarà riprodotto ad Atri. Per tre giorni si potranno gustare prodotti tipici bavaresi ed abruzzesi preparati, accompagnati da musica live e da DJ set fino a tarda sera.

Domenica a Pagliaroli, frazione di Cortino, nel cuore dei Monti della Laga, si svolgerà l’ottava Polentata nella terra dei briganti nonchè 7° edizione del “Memorial Mimmo Paesani”: sarà l’occasione per poter assaporare in compagnia la polenta preparata con farina di mais autoctono e realizzata secondo la ricetta della tradizione. Musica popolare con gruppi musicali itineranti

Domenica a Pagliaroli, frazione di Cortino, nel cuore dei Monti della Laga, si svolgerà l'ottava Polentata nella terra dei briganti nonchè 7° edizione del "Memorial Mimmo Paesani": sarà l'occasione per poter assaporare in compagnia la polenta preparata con farina di mais autoctono e realizzata secondo la ricetta della tradizione. Musica popolare con gruppi musicali itineranti

