Avezzano, Teatro dei Marsi: presentata la stagione musicale 2019/2020

Al via l’11 e il 12 ottobre, con il doppio concerto di Anna Oxa. la stagione musicale 2019/2020 del Teatro dei Marsi di Avezzano

AVEZZANO – Record di abbonati, nomi di punta della musica italiana e spettacoli dal sapore internazionale, sono queste le premesse sulle quali si fonda la tredicesima stagione musicale al teatro dei Marsi, ancora una volta promossa e organizzata dall’associazione culturale Harmonia Novissima in collaborazione con il Comune di Avezzano.

Ieri pomeriggio, all’interno della sala consiliare del municipio del capoluogo marsicano, è stato illustrato il calendario della rassegna che animerà quello che, in pochi anni, è diventato luogo di cultura per eccellenza. Alla presenza del commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti e del dirigente del settore cultura, Massimo De Sanctis, il maestro Massimo Coccia, direttore artistico di Harmonia Novissima, ha esposto nel dettaglio i quindici spettacoli che si alterneranno nel corso dei mesi. Presenti, inoltre, il presidente di Harmonia Novissima, Pino Franceschini, e i responsabili dell’area comunicazione e stampa, Marco Di Gennaro e Federico Falcone, anche moderatore dell’evento.

Non hanno voluto mancare i rappresentanti dei principali partner della stagione musicale: Fondazione Carispaq, main sponsor da tredici anni, Micron Foundation, Tekneko e, da quest’anno, Banca Mediolanum che, al termine della conferenza stessa, ha premiato con un abbonamento per tutta la stagione alcuni tra i sessantaquattro studenti che si sono diplomati con 100/100. Passione per la musica e impegno scolastico rappresentano un binomio vincente per Harmonia Novissima, sempre in prima linea per riconoscere i meriti scolastici e valorizzare, quindi, l’impegno dei più giovani che si dedicano anima e corpo a sviluppare le proprie passioni.

Il primo appuntamento previsto con la stagione musicale 2019/2020 sarà quello con Anna Oxa, tra le cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano, che inaugurerà, di fatto, il nuovo anno artistico al teatro dei Marsi. Per lei è previsto un doppio concerto, l’11 e 12 ottobre, a partire dalle 21. Una setlist che terrà in considerazione i più grandi successi che l’hanno resa famosa, lasciando spazio a brani più recenti, interpretati con il consueto carisma e trasporto, fattori che l’hanno consacrata al grande pubblico e resa protagonista di una carriera straordinaria.