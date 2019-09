Eventi Abruzzo ottobre 2019: Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Ottobre 2019? Sagre per riscoprire i sapori autunnali, concerti, teatro e fiere

In autunno la natura cambia d’abito indossando colori accesi e regalandoci nuovi sapori: tante ad ottobre le sagre e gli eventi enogastronomici dedicati a castagne, vino e altre proposte di stagione. Non manca la musica con i concerti di grandi artisti italiani. Primi appuntamenti tagionali a teatro. In programma anche importanti manifestazioni. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro Fiere

1. SAGRE ED ENOGATRONOMIA – Il primo appuntamento è a Bisenti dove dal 3 al 7 si svolge la quarantacinquesima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime. Tema portante di quet’anno è “Il futuro” inteso come la volontà di proseguire un percorso e di andare avanti con prospettive di continuità e soprattutto di crescita. In programma gatronomia, folklore, sfilata di carri allegorici, Notte Bianca, Notte Gialla, estemporanee di pittura, Cantine aperte e molto altro. Dal 4 all’8 torna a Bucchianico l’Oktoberfest: tutte le sere tanti piatti della tradizione bavarese, annaffiati da birra tedesca e accompagnati da musica e balli. Domenica 6 presso la Cantina Dora Sarchese a Ortona torna la vendemmia del NITAE, il nobile Montepulciano d’Abruzzo con caratteri ancestrali, coltivato nel vigneto a forma di rosa dei venti. Sarà una grande festa in cantina adatta a grandi ma soprattutto ai più piccini tra la raccolta dell’uva, la deraspatura, la pigiatura ma anche la preparazione del mosto cotto e delle marmellate tra cui la tipica “Scrucchiata” ortonese. Dal 10 al 13 a Teramo è tempo di Street Food: in viale Mazzini giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo stilosi food truck che avranno il compito di far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali.

Tanti gli appuntamenti alla scoperta della Roscetta, la regina indiscussa della Valle Roveto. Dal 12 al 13 Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino: due giorni di escursioni nei boschi della Riserva naturale Zompo lo Schioppo, degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali e musica dal vivo. Non solo castagna ma possibilità di assaporare anche altri piatti tipici di stagione quali polenta, arrosticini, bruschette, frittelle, salsicce, prosciutto e molto altro domenica 13 a Canitro Superiore, in occasione della ventunesima Festa dei Sapori d’Autunno. In ogni angolo sarà proposta una specialità; il tutto accompagnato da vino e dolci tipici del posto. Dal 18 al 20 a Civitella Roveto, torna l’appuntamento con Lungo le antiche rue: per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico (rue) si potranno degustare i molti prodotti tipici della Valle Roveto; le cantine resteranno aperte fino a notte fonda, si potrà ascoltare musica dal vivo o assistere a spettacoli di giocolieri, artisti di strada e molto altro. Dal 27 al 27 Sagra della castagna roscetta a Canistro Santa Croce.

2. MUSICA – Passiamo alla musica. Venerdì 11 e sabato 12 al Teatro dei Marsi di Avezzano Anna Oxa presenterà Voce sorgente. Sempre al Teatro dei Marsi di Avezzano giovedì 17 arriverà la North Czech Philharmonic Orchestra, principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca; venerdì 25 Enzo Avitabile guiderà il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della “World Music”. Daniele Silvestri sarà in concerto sabato 19, ore 21, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per la Data Zero del suo primo tour nei palasport.

3. TEATRO – Al Teatro Tosti di Ortona, il giorno 24, va in scena L’Arminuta, tratta dal romanzo di Donatella Pietrantonio. Una storia che parla di vita, di appartenenza, di amori e di rabbia in un Abruzzo poco conosciuto, ruvido e vero.

4. FIERE – Pescara e provincia ci propone tre grandi eventi. Sabato 5 e domenica 6 presso il Pala Dean Martin di Montesilvano torna l’appuntamento con la Fiera dell’elettronica, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones. Il 12 e 13 torna Pescara Sposi, la fiera nazionale dedicata al mondo del wedding, che, come di consueto, si terrà al Porto Turistico. Il 26 e il 27 nella location del Padiglione Espositivo Marina di Pescara ci sarà Quattrozampexpo, la più importante fiera sugli animali domestici del Centro Sud Italia.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel primo mede di autunno, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi in Abruzzo nel mese di ottobre 2019

OTTOBRE

3-6

4-8

Oktoberfest Bucchianichese – Bucchianico (CH)

5-6

Fiera dell’elettronica – Montesilvano (PE)

6

Festa in vigna e vendemmia NITAE da Dora Sarchese – Ortona (CH)

10-13

Pescara Sposi

International Street Food – Teramo

11-12

Anna Oxa in concerto – Avezzano (AQ)

12-13

13

17

Orchestra Filarmonica della Repubblica Ceca – Avezzano (AQ)

18-20

19

24

L’Arminuta – Teatro Tosti di Ortona (CH)

25

Enzo Avitabile – Avezzano (AQ)

26-27

Quattrozampexpo – Pescara

Sagra della castagna roscetta – Canistro Santa Croce (AQ)