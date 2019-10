Quali serate trovare l’11, il 12 e 13 ottobre 2019 a Pescara per divertirsi? Inaugurazioni al Momà, Natura e Quattro Vele e altri eventi

PESCARA – Secondo fine settimana di ottobre 2019. Tutti i locali sono ormai proiettati nella stagione invernale 2019/2020. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti della movida a Pescara dell’11, 12 e 13 ottobre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 11 ottobre

Al Natura Club torna AyVamos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo’, Gab, B3LM, Madzooka, Trew, Markoleeno, Balooba. Quest’anno nell’Area 1 si balla Reggaeton, Dembow, UrbanLatino mentre l’Area 2 è dedicata a Hip-Hop, Dancehall e Trap. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Al Bizarre opening Mueve Dance Party: Trap, Latin House, Hip Hop, Rnb, Reggaeton. Da Vini e oli Love Party con Umberto Palazzo dj. Black Friday al Room 33 a Corso Manthoné; si balla reggaeton e trap in compagnia di dj B3LM: ingresso libero. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Davide Patriarca Tj. Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana al Camuzzi Bistrot tornano cena e disco, in consolle Marco La Sorda e Pelé, voice Biscotto. Al Piano Terra serata “Why not?”, aperitivo cenato e disco con Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Per gli amanti del latino riapertura del Momà sempre con due aree: nella principale musica caraibica, nell’altra disco e reggaeton. Ingresso libero.



Sabato 12 ottobre

Club Zero 11 presents Back to basics formata da Arapu e Togue. Inaugura il nuovo sabato notte del Quattro Vele: nell’Area Disco Commerciale, House e Dance; nell’Area Extra Reggaeton. Al Natura Club Cioè – Winter Opening. Classic house, funky, disco, dance 90-2000in compagnia dei djs Poppower, Balestreros e Samo. Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina questa volta nella location invernale dello stabilimento Medusa. Al Momà a Collecorvino torna laDance Anni 70 80 90 in compagnia dei djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. Possibilità di ricca cena a buffet. Ritorna la bachata al buio al Fico’s Latin club ; Bachata Night Party con ingresso ridotto uomo / donna entro mezzanotte. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Al Cutty Sark torna La Fanatica: la seconda volta è sempre meglio della prima. Reggaeton, Moombahton e Latin House. Al Bizarre torna il Rockwild Party con Umberto Palazzo dj. L’Unicentro di Montesilvano presenta una nuova serata danzanta in compagnia di Nico il Rosso. A Il Dollaro di Villanova si balla in compagnia dell’Orchestra italiana Dino Bucciante.

Domenica 13 ottobre

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio ore 16.30 con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20,30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta.