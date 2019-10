Al centro degli appuntamenti del weekend il doppio concerto di Anna Oxa, Cantine nella Roccia, la Fiera di ottobre e Sapori d’autunno

L’AQUILA – Cosa fare nel secondo weekend di settembre di ottobre nell’aquilano? Dopo il successo delle passate edizioni, a Tagliacozzo, per il quarto anno consecutivo torna l’appuntamento con Cantine nella Roccia. Per tre giorni lungo le vie dell’antico borgo si potranno assaporare i piatti della tradizione accompagnati dalla degustazione di prodotti tipici locali: funghi, tartufi, legumi, castagne e vini, rigorosamente a kilometro 0, per rilanciare un territorio ricco di attrattive e di storia. Sabato e domenica ad Arischia torna l’appuntamento con la Fiera di ottobre, giunta alla sua trentunesima edizione. La manifestazione propone due giorni intensi di spettacoli, cultura, animazione che si svolgono intorno al fulcro dell’evento che un tempo era la tradizionale Fiera degli Animali, ossia compra-vendita di cavalli, bovini e ovini

Domenica nel Borgo Antico di Canistro Superiore si volgerà la ventunesima edizione di Sapori d’Autunno. Protagonista sarà la famosa Castagna Roscetta di Canistro, ma non solo. Nelle vie del paese, addobbato a festa, presso gli stand appositamente allestiti, si potranno infatti degustare anche altri piatti tipici di stagione quali polenta, arrosticini, bruschette, frittelle, salsicce, prosciutto e molto altro. In ogni angolo sarà proposta una specialità. Il tutto accompagnato da vino e dolci tipici del posto.

Al Teatro dei Marsi di Avezzano la stagione musicale 2019/2020 prenderà il via con il doppio concerto di Anna Oxa, una delle icone della musica italiana. “Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto – così viene definito sul sito ufficiale dell’artista – L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Scanno, in ebike nelle zone limitrofe a Scanno e da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Torna l’appuntamento con Un giorno da pastore, la passeggiata, adatta a tutti, nelle Gole del Sagittario che prevede degustazioni e pranzo tipico in fattoria a km zero.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 11 ottobre



Il tributo dei Corrente Alternata agli AC/DC all’Amnesia Cafè a L’Aquila

Bad Moon Rising live a La locanda del puledro impennato a L’Aquila

Battitiamo alla Birreria del Gran Sasso a L’Aquila

Dressed to Kiss live al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila

Slammer Sound Crew live all’Iridìh Cafè a L’Aquila

Bambola – Il venerdì notte a L’Aquila

Gran Festa Milonguera all’Hotel degli Olmi a Villetta Barrea

Sabato 12 ottobre

In ebike sul lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Oktoberfest al Molly’s Pub a San Demetrio nei Vestini

Oktoberfest al Bar Corso a Tornimparte

Si balla al Guernica a Pizzoli

Re-opening La Dolce Vita a Pratola Peligna

Domenica 13 ottobre

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Un giorno da pastore alle Gole del Sagittario

Cicloturistica Zafferan Bike a San Pio alle Camere

Festa della zucca a Carsoli

Concerto inaugurale della stagione concertistica al Teatro Caniglia di Sulmona