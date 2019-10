Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza le Giornate FAI, l’Oktoberfest a Crecchio e la Festa dell’Immacolata Concezione a Ripa Teatina



CHIETI – Nel secondo weekend di ottobre nel teatino tornano le Giornate FAI d’Autunno. Nell’occasione si potranno visitare la Chiesa di Santa Maria del Tricalle, uno degli esempi più interessanti in Abruzzo di edificio di culto a pianta centrale; la Collezione d’arte UBI Banca di Chieti dove si potranno ammirare tante opere con particolare attenzione a quelle di Federico Spoltore, Basilio e Michele Cascella e Francesco Paolo Michetti; il centro storico di Ripa Teatina; Palazzo Corvo, Complesso Monumentale di Sant’Anna e Biblioteca Diocesana, tre luoghi storici di Ortona che conservano i tesori salvati dalla distruzione della seconda guerra mondiale.

A Crecchio quinta edizione dell’Oktoberfest. L’evento si svolgerà al coperto con riscaldamento e tutto ciò accompagnato da musica live, birra e tante pietanze bavaresi: tinco di maiale alla birra, wurstellata, cervo alla tedsca, bretzel, panzer e molto altro. A Ripa Teatina, in Contrada Casale, torna invece l’appuntamento con la Festa dell’Immacolata Concezione. Il programma civile prevede animazione e gonfiabili per i più piccoli, un sabato sera in piazza in compagnia di Daniele Tarantino e la sua Orchestra e domenica lo spettacolo de I 4 Santi.

Tanti i live e i tributi musicali nei locali. Allo Stammtich Tavern di Chieti Scalo venerdì si esibiranno i Joshua Trip U2 Experience mentre sabato arriveranno i Brennero 66 con il loro omaggio ai Pooh; al Siren’s Corner di Francavilla al Mare i Bicchierino riproporranno i grandi successi di Rino Gaetano.

Serata caraibica al Mondo Bongo a Francavilla al mare. ma si balla anche a Palazzo Lepri a Chieti, al Poker Disco Club a Lanciano e al Pepe Bianco a San Salvo.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Giornate FAI d’Autunno

Festa Immacolata Concezione a Contrada Casale a Ripa Teatina

Oktoberfest a Crecchio

Mostre

Venerdì 11 ottobre 2019

Joshua Trip U2 Experience live allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

La Sbanda live al Tamarillo Brillo a Lanciano

Il tributo dei Bicchierino a Rino Gaetano al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Il venerdì Ciao mare a Villa Perenich a Francavilla al mare

Grand Opening al Poker di Lanciano

Il venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Opening Brown Moon a Orsogna

Sabato 12 ottobre 2019

A Palazzo De Mayo a Chieti il documentario Gabriele D’Annunzio e la Costa dei Trabocchi

Si gioca a Il Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Il tributo dei Brennero 66 ai Pooh allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

Si torna a ballare a Palazzo Lepri a Chieti con Fabrizio Mammarella e Guglielmo Mascio

Grand Opening al Pepe Bianco a San Salvo

Domenica 13 ottobre 2019

Visita e aperibirra al Castello di Roccascalegna

Al Teatro Marrucino di Chieti va in scena I Pagliacci

Gospel ound Machine in concerto a Casalincontrada