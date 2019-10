Fiera Pescara Sposi 2019: novità, programma, orari

Torna la fiera più romantica d’Abruzzo con la sua decima edizione. Il 12 e 13 ottobre 2019 ad accogliere gli sposi al Porto turistico sarà la splendida Elisabetta Gregoraci

PESCARA – Torna per il decimo anno consecutivo, il 12 e 13 ottobre 2019 la Fiera Pescara Sposi, il percorso espositivo allestito all’interno del Porto turistico Marina di Pescara, che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore wedding, sia in Abruzzo che nell’intero Centro Sud Italia. L’evento, organizzato dalla Fiere e Dintorni, è promosso dalla CNA di Pescara e dalla Camera di Commercio Chieti Pescara.

NOVITÁ

Tante le novità in programma per questo compleanno da 10 e lode dell’evento più cool nel settore del wedding, a cominciare dalla guest star: l’attrice, presentatrice e showgirl Elisabetta Gregoraci. L’icona di stile e femminilità sarà la madrina della manifestazione e parteciperà al Fashion Event griffato GidiGi Parrucchieri, in partnership con Wella Professionals, in cui saranno presentate tutte le nuove tendenze in tema di look per le spose e non solo.

Non mancherà, anche nell’edizione 2019, lo spazio riservato alle sfilate, il momento clou dell’evento in cui conoscere tutte le novità in tema di abiti per gli sposi e non solo, con il Fashion Defilé in programma durante la giornata di domenica e condotto dal presentatore Rai Luca Di Nicola. Sulla passerella di Fiera Pescara Sposi sfilerà la nuova vision del wedding style con gli abiti prototipo realizzati dalle promesse del mondo moda della Pianeta Moda Fashion Academy, per poi arrivare alle collezioni sposa/sposo e cerimonia dei principali atelier di settore. Nell’arco delle due giornate una vetrina d’eccezione sarà riservata anche all’intrattenimento, con momenti musicali ed esibizioni per tutti i gusti che si alterneranno per tutta la durata dell’evento.

Grande attenzione è stata rivolta, inoltre, alla scelta delle aziende che parteciperanno all’evento, selezionate sulla base della professionalità e dell’eccellenza in ogni aspetto legato al matrimonio: dall’abbigliamento ai fiori, passando per la musica, la fotografia, le torte nuziali, le location e tutti i dettagli utili a rendere indimenticabile il giorno più bello della vita di una coppia. Quest’anno, inoltre, alle aziende è stata chiesta non solo grande esperienza e professionalità, ma anche una maggiore cura e attenzione nei confronti del visual espositivo. Tutti gli stand presenti alla Fiera Pescara Sposi, infatti, parteciperanno al “Best stand award”, il premio riservato all’azienda che metterà in scena il miglior progetto comunicativo per rappresentare il proprio stile e che otterrà il maggior numero di preferenze da parte dei visitatori.

E che matrimonio sarebbe senza la torta nuziale? Anche in questo caso, i futuri sposi avranno la possibilità di apprezzare le nuove idee di wedding cake realizzate dai migliori pastry chef, tra cui il presidente della P&C (Pastry & Culture Italian Style) Federico Anzellotti, che si alterneranno sul palco con le loro splendide prelibatezze, sabato dalle 16 alle 17, nel “Wedding Cake in Show”. Un’occasione per sottolineare l’importanza del mondo goloso delle torte che diventa fashion taste nel giorno del matrimonio.

«In passato esisteva solo il matrimonio tradizionale», commenta Silvia Di Silvio di Fiere e Dintorni, «oggi invece le cose sono molto cambiate ed è fondamentale essere al passo con i tempi. Sono sempre più numerosi i matrimoni civili, così come quelle tra persone dello stesso sesso. Ci sono poi coppie che hanno già dei bambini e chi sceglie di celebrare il matrimonio per una seconda volta. E come non sottolineare il ruolo da protagonista che negli anni sta assumendo sempre di più anche lo sposo. Con la nostra fiera, selezionando le migliori eccellenze del settore, vogliamo assecondare questo new concept del wedding».

PROGRAMMA

SABATO 12 OTTOBRE

9.30 – apertura delle Fiera Pescara Sposi 2019

11 – taglio del nastro e opening party

wedding show performance

15 – music performance Musicarte Ensemble

15.30 – music performance Tr3$ Bien

16 – music performance Marianna De Tomo

16.30 – music performance Tr3$ Bien

17 – music performance Canetis Ensemble

17.30 – music performance Elegantia Eventi

18 – music performance Lidia Conte

18.30 music performance Royale Wedding

DOMENICA 13 OTTOBRE

9.00 – apertura delle Fiera Pescara Sposi 2019

16 – wedding cake in show, Glamour Défilé

Wedding Hair Style Show by Gidigi Parrucchieri partner Wella Professionals

Wedding Songs by The Precious Gospel Singers

Défilè Sposa e Cerimonia New Collection 2019/2020 by Essaouira Designer Boutique

Défilè Sposo e Cerimonia New Collection 2019/2020 by Capuzzi Moda

Music live performance by Tr3$ Bien

Défilè Sposo New Collection 2019/2020 by Atelier Janine

Défilè Sposa New Collection 2019/2020 by Sandra Le Spose

Music live performance by Lidia Conte

Défilè Gioielli by Il Firmamento Gioielleria

INFORMAZIONI ORARI

L’ingresso all’evento è gratuito previa registrazione online sul sito www.fierapescarasposi.it che consentirà di scaricare il pass da esibire all’entrata del padiglione espositivo. La fiera sarà aperta sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 21, mentre il taglio del nastro è in programma sabato alle 11.

PERSONAL PASS

Registrandosi si riceve il biglietto ingresso gratuito via email. Il biglietto consentirà di accedere alla fiera e all’Area Fashion Events. Se sei un accompagnatore (parente, amico, testimone, damigella o altro) è possibile accedere gratuitamente insieme alla coppia di futuri sposi che accompagni senza richiedere o compilare alcun form.

LINK: http://www.fierapescarasposi.it/personal-pass/?fbclid=IwAR0JBQfV_kFdAOjD5TbO2_e9haGIa9ssjbYOoOwIvlYQO9MtlERX-lPeOpM