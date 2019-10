Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano la Fiera degli sposi, la Festa di San Callisto e il concerto dei Matia Bazar

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo secondo weekend di ottobre? Cominciamo con la decima edizione della Fiera degli sposi, all’interno del Porto turistico Marina di Pescara, che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore wedding, sia in Abruzzo che nell’intero Centro Sud Italia. Tante le novità in programma per questo compleanno da 10 e lode dell’evento più cool nel settore del wedding, a cominciare dalla guest star: l’attrice, presentatrice e showgirl Elisabetta Gregoraci.

A Ripacorbaria di Manoppello si terranno i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, Madonna del Parto e San Callisto Papa. Per tre sere, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, si potranno degustare tante specialità locali. Non mancherà la musica ad allietare le serate. Venedì sera arriveranno in concerto i Matia Bazar. Sarà l’occasione per ascoltare tanti brani che hanno fatto la storia di questa band da “Ti sento” a “Solo tu” passando per “Cavallo bianco”, “Brivido caldo”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Vacanze romane”, “Per un’ora d’amore”, “Elettrochoc” e tanti altri. Sabato toccherà all’Orchestra Marianna Lanteri. Domenica chiuderà la manifestazione lo spettacolo de “La Lima e la Raspa”.

UItimi giorni al König Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara dellla quarta edizione dell’Oktoberfest. Si potranno degustare stinco di porco, polletto ubriaco, spare ribs, salsicce baveresi, brezel, bratkartoffeln. Non mancheranno costumi, addobbi, musica, piatti originali e birra spezial.

Prosegue all’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”. Ricordiamo anche che domenica torna l’appuntamento con “Una domenica al Museo gratis” presso tutti i Musei aderenti all’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

