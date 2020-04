Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 21 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 21 aprile 2020: in attesa dei nuovi dati sono 91 i nuovi casi, 38 restano in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 21 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. I dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità nella giornata di ieri dicono che, rispetto a domenica si é registrato un aumento di 91 casi su un totale di 1274 analizzati: nella giornata del 19 aprile i positivi erano stati 34 su un totale di 1028. 320 pazienti (+3 rispetto a domenica) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 38 (-2 ) in terapia intensiva, mentre gli altri 1704 (+74) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 263 pazienti deceduti).

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

Secondo uno studio dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni la fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia. Sulla base dei dati attuali, per l’Abruzzo la data contagi zero sarebbe prevista per il 7 maggio

Intanto, il Governatore Marsilio ha fatto sapere, attraverso ai social, che ha chiesto al Premier Conte di riservare ai Comuni rientranti nelle zone rosse della nostra Regione lo stesso trattamento di quelle della Lombardia. Questo per limitare il forte disagio anche di natura economica, che le famiglie stanno patendo, a cominciare dalla sospensione dei pagamenti delle utenze domestiche e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere. Solleciteremo il Governo per ulteriori incentivi economici così come richiesto dai sindaci. Sulla questione tamponi Marsilio ha comunicato che non appena si avrà la possibilità di aumentare il numero di tamponi l’indagine sul territorio verrà di sicuro incrementata, anche al fine di garantire la sicurezza nel prossimo futuro ed evitare che il focolaio possa propagarsi nuovamente.

Il deputato Coletti ha annunciato che chiederà alcuni emendamenti del Decreto Cura Italia, tra i quali l’esclusione dall’indennità di 600 euro dei solo i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità, che quindi hanno un reddito fisso, tutelando quindi chi percepisce una pensione di invalidità.

Si pensa alla ripartenza, o meglio a quella che viene definita la Fase 2, che dovrebbe, salvo indicazioni contrarie, iniziare dal prossimo 4 maggio. L’onorevole PD Stefania Pezzopane ha chiesto ai rappresentanti del suo partito al Governo del suo partito di salvaguardare la ripresa del Mezzogiorno, fiduciosa che la sua richiesta sarà presa in considerazione.

Parallelamente alla riapertura delle attività produttive ci saranno da risolvere le problematiche relative al trasporto. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, ha fotografato con la redazione di “Sos Coronavirus” lo scenario di una “ripartenza” da avviare anche in Abruzzo e annunciato che “si sta già fissando un tavolo Regione, aziende di trasporto, associazioni di lavoratori e imprese per capire come diversificare i turni e fare del nostro meglio. Il nostro banco di prova saranno le necessità dei tanti lavoratori, penso all’area della Val di Sangro, per esempio, e tutto il mondo della scuola: dobbiamo ragionare e fare in modo che le imprese ripensino il modo di fare impresa”. Senza ripensare il modo di fare impresa nel periodo di convivenza con il virus “sarà molto difficile mantenere i turni dei mezzi di trasporto come erano per garantire la mobilità agli abruzzesi: ci sarebbe bisogno di quattro/cinque volte il numero attuale degli autobus. E questa ipotesi non è sostenibile”.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 21 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità comnicherà i dati aggiornati.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 21 APRILE 2020