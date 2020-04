Sulmona, il Gruppo Alpini Tirone dona fiori confetto agli operatori sanitari

“Abbiamo scelto Il confetto perchè è il simbolo che rappresenta l’abbraccio dell’intera comunità sulmonese per i sanitari dell’ospedale“

SULMONA – Nella giornata di ieri, 20 aprile 2020 il Gruppo Alpini G. Tirone di Sulmona ha donato cento fiori di confetto (margherita con un sorriso) per gli operatori sanitari dell’ospedale di Sulmona, un gesto dal forte valore simbolico fatto ai sanitari del pre-triage del nosocomio, del pronto soccorso, del 118, della radiologia e del reparto di rianimazione.

“Abbiamo scelto Il confetto perchè è il simbolo che rappresenta l’abbraccio dell’intera comunità sulmonese per i sanitari dell’ospedale. É un prodotto che si indentifica con Sulmona, mentre la margherita con il sorriso inciso vuole simboleggiare proprio il sorriso che gli operatori regalano ai pazienti con le cure somministrate e l’intervento tempestivo. Il nostro omaggio arriva dopo la consegna di un ventilatore polmonare e dei dispositivi di protezione individuale acquistati con una raccolta fondi, che ha visto convergere diverse forze imprenditoriali, per una somma complessiva di 127 mila euro. Il grande cuore degli alpini si è visto ancora una volta. Il dono è stato pensato per ringraziare gli operatori per il servizio prestato a beneficio della collettività”. Riferisce il Gruppo Alpini.