Strada parco e lungomare di Pescara chiusi il 25 aprile e 1° maggio

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato nel pomeriggio, così come concordato nel corso della riunione odierna del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, una nuova ordinanza finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19.

Allo scopo di non disperdere i buoni risultati finora ottenuti grazie al senso di responsabilità della gran parte dei pescaresi, nel provvedimento sono contenute misure che confermano anche per le giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio l’indirizzo dei precedenti atti del Governo, della Regione e della stessa amministrazione (in particolare il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 9 aprile 2020), adottati in occasione delle recenti festività pasquali; in particolare vigerà il divieto di trasferimento o spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale ed in particolare fra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; lo stesso vale per ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nelle giornate del 25 aprile e del 1 Maggio vengono dunque stabilite le seguenti limitazioni:

l’interdizione assoluta al transito pedonale sui marciapiedi del lungomare di Pescara, dal confine con il Comune di Montesilvano al confine con il Comune di Francavilla al Mare, compreso il Ponte del Mare, salvi il rientro e l’uscita dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada; resta consentito il transito sul marciapiede finalizzato all’accesso agli stabilimenti balneari e alle aree in concessione del solo personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile 2020;

l’interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e in tutto il tratto di strada del lungomare di Pescara, dal confine con il Comune di Montesilvano al confine con il Comune di Francavilla al Mare, compreso il Ponte del Mare;

l’interdizione assoluta al transito pedonale lungo il tracciato della c.d. “Strada Parco”, salvi il rientro e l’uscita dalla propria abitazione dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada;

l’interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e sul tracciato della c.d. “Strada Parco”, salvi il rientro e l’uscita dalla propria abitazione dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada;

l’interdizione assoluta all’accesso su tutte le spiagge del litorale di Pescara, dal confine con il Comune di Montesilvano al confine con il Comune di Francavilla al Mare; resta consentito l’accesso agli stabilimenti balneari e alle aree in concessione del solo personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile 2020;

il divieto di stazionamento all’interno di tutte le aree verdi comunali e zone esterne alle carreggiate, al di fuori delle previsioni di chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali dotati di recinzione e della Riserva Pineta Dannunziana e della Riserva Pineta Santa Filomena.