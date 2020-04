Emergenza Covid-19, il video della ristorazione abruzzese

Cuochi, ristoratori, pizzaioli e pasticceri d’Abruzzo in un video raccontano cosa significhi emergenza Coronavirus per il settore della ristorazione

PESCARA – Il settore della ristorazione é uno tra i pù colpiti dall’emergenza Coronavirus: le stime dicono che nel solo mese di marzo ha perso più di 10 miliardi di euro. Non si sa ancora quando i locali potranno ripartire e con quali modalità per poter garantire il distanziamento sociale.

In un momento così difficile, cuochi, pizzaioli e pasticceri abruzzesi hanno voluto realizzare un video, disponibile su You Tube, per sensibilizzare le istituzioni a dare maggiore sostegno a un comparto che rischia di uscire decimato dall’emergenza Covid-19.

” Insieme , determinazione, grinta, unamesimo, condivisione, rinascita, italianità, poitività, coraggio, responsabilità, resilienza, sinergia, filosofia, famiglia, dolore, consapevolezza, resistiamo, sogni, speranza, impegno,amore, adattamento, riflessione, occasione, ionizzazione”. Una parola pronunciata per ciascuno dei protagonisti, espressione dello stato d’animo di ciascuno di essi e di come vedono il futuro. Il video si chiude con “Forza Abruzzo! Insieme ce la faremo. Pronti a ripartire!”. Perché ripartire in qualche modo si deve.

Anche Niko Romito (nella foto), lo chef stellato di Castel di Sangro, ha aderito all’iniziativa.