Coronavirus, il Sindaco di Pescara risponde ai detrattori

Masci ha consigliato a chi pensava che la sua intervista sulla rivista cinese fosse frutto di fantasia di leggere l’articolo su Internet

PESCARA – Una rivista cinese ha pubblicato l’intervista, rilasciata dal sindaco Carlo Masci, accompagnata da una foto della città in cui veniva elogiata la gestione dell’Amministrazione Comunale nell’emergenza Coronavirus. Ma c’era stato qualcuno che, in buona o mala fede, aveva messo in dubbio l’accaduto. Il Sindaco, attraverso i social, ha voluto una volta per tutte spiegare come é andata.

“Ho visto che qualche irriducibile oppositore buontempone mette in dubbio su facebook i riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti dal Comune di Pescara relativamente alla gestione dell’emergenza Covid 19 dicendo che nelle pagine del giornale cinese, su cui ci sono le fotografie mie e di Pescara, non si parlerebbe della nostra città, ma ci sarebbero delle frasi di bambini –ha scritto Masci- Consiglio a queste persone del pelo dell’uovo di leggere su Internet l’articolo completo (che ovviamente io non ho potuto postare per ragioni di spazio), oltre alle foto citate ci troveranno la mia intervista su quanto fatto a Pescara in questo difficile periodo. Leggeranno, inoltre, che l’articolo ha avuto un così grande successo, centomila lettori in poche ore, tanto da essere riprodotto su diverse testate giornalistiche. Per non far perdere l’abitudine ai miei quotidiani detrattori, oggi posto un video in inglese, di un network cinese, il Global Business, in cui si fa una panoramica su come le varie città del mondo si preparano ad affrontare la seconda fase, guarda caso per l’Italia c’è una mia intervista. La domanda è: “perché hanno scelto il sindaco di Pescara?”.