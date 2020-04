Iniziativa a favore delle famiglie giuliesi: ecco quale

La Giunta Costantini al lavoro per disporre la restituzione di una percentuale delle tariffe pagate per il servizio scuolabus

GIULIANOVA – La Giunta Costantini sta lavorando per mettere in campo un’iniziativa a favore delle famiglie giuliesi, con la restituzione di una percentuale delle tariffe pagate per il servizio di trasporto scolastico di cui gli alunni, data l’emergenza sanitaria in corso, non hanno potuto usufruire a causa della sospensione delle attività didattiche.

“Questa emergenza sanitaria sta mettendo in difficoltà molte famiglie giuliesi – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ed è nostra volontà mettere in campo tutte le iniziative possibili volte a sostenerle. Dato che il servizio di trasporto scolastico resta attualmente inutilizzato, stiamo lavorando ad una delibera di Giunta che stabilisca la restituzione di una percentuale dell’intera tariffa alle famiglie, che potranno scegliere se ottenere il rimborso oppure utilizzare l’importo come credito di cui usufruire per il prossimo anno scolastico”.