Eventi in Abruzzo nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026

REGIONE – L’Abruzzo si prepara al fine settimana dal 13 al 15 febbraio 2026 ricchissimo di appuntamenti tra teatro, musica, arte e attività all’aria aperta. Dalle sfilate di Carnevale ai grandi spettacoli in scena nei principali teatri, ai concerti dedicati a San Valentino, passando per esperienze nella natura e mostre di grande rilievo, il territorio offre un calendario capace di soddisfare ogni interesse. Di seguito alcuni degli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Gli appuntamenti golosi

L’evento gastronomico più atteso del weekend si svolge a Montesilvano , presso l’Arena dei Fiori. Dopo il rinvio dello scorso autunno, la cucina romana approda in Abruzzo per il Carbonara Festival: tre giorni di festa a ingresso gratuito.

Teatro

Al Teatro Marrucino di Chieti, venerdì 13 febbraio alle 21:00 va in scena “Confetti a colazione”, una commedia brillante ideale per inaugurare il weekend. Sabato 14 febbraio il Teatro Rossetti di Vasto ospita “Il Padrone” con Nancy Brilli, spettacolo di punta della stagione di Prosa: il testo di Gianni Clementi mescola cinismo e comicità per raccontare i rapporti di potere e sottomissione.

Sempre sabato, al Teatro Fenaroli di Lanciano, arriva “Truculentus”, originale riscrittura della commedia di Plauto firmata dal Teatro del Sangro, perfetta per chi cerca un San Valentino fuori dagli schemi. Domenica 15 febbraio, alle 17:00, il Fenaroli torna a riempirsi di risate con “Chi sci’ benedette sti badante”, commedia leggera della compagnia “I Marruccini” di Chieti, ideale per un pomeriggio in famiglia. La giornata si chiude al Teatro Massimo di Pescara con “Francesco”, lo spettacolo che unisce la narrazione di Aldo Cazzullo alle musiche evocative di Angelo Branduardi, in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo Patrono d’Italia.

Concerti e Musica

Si parte venerdì 13 febbraio al Teatro dei Marsi di Avezzano con “Ennio Forever”, un omaggio emozionante al Maestro Ennio Morricone: non un semplice concerto, ma un viaggio narrativo e visivo attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Sabato 14 febbraio il Teatro Marrucino di Chieti ospita “Gospel & Cuore”, uno spettacolo speciale con i Neri per Caso e l’attore Federico Perrotta, unendo musica e solidarietà in un’atmosfera unica.

A Torrevecchia Teatina, il Museo della Lettera d’Amore propone “Shakespeare in Love”, una performance dell’Orchestra Poetica Italiana dedicata alla poesia e al teatro shakespeariano. A Pescara, l’Auditorium Cerulli si illumina con “Candlelight: Speciale San Valentino”, un’esperienza sensoriale a lume di candela che fonde musica e teatro sui grandi temi dell’amore. Chiude il programma “Maestri e Allievi” a L’Aquila, un concerto dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che esplora il virtuosismo barocco e il Novecento italiano con musiche di Rota, Casella e Respighi. Un fine settimana ricco di appuntamenti che celebra l’arte in tutte le sue forme.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila si inaugura Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Chiude il quadro Teramo, dove Alice Ruggieri presenta SIGNA: oltre la materia, un’indagine sul rapporto tra segno e sostanza che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del territorio.