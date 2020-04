Montesilvano, chiusura di lungomare e strada parco il 25 aprile e 1° Maggio

Firmata una nuova ordinanza come in occasione del lungo weekend di Pasqua. De Martinis invita al senso di responsabilità

MONTESILVANO – Il sindaco De Martinis, come accaduto nel lungo weekend di Pasqua, ha appena firmato l’ordinanza per sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio, riproponendo l’interdizione del lungomare e della strada parco, così come concordato in mattinata, durante l’incontro in video conferenza, con il Comitato ordine e sicurezza pubblica. Nei due giorni festivi sono previsti controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine.

“In attesa di tempi migliori seguiamo tutti i divieti – dice il sindaco De Martinis alla città -, il numero dei guariti continua a salire, ma parallelamente il numero dei positivi è in aumento, vi invito a rimanere a casa e a usare un forte senso di responsabilità”.

L’ordinanza prevede:

la chiusura al transito pedonale, su entrambi i lati dei marciapiedi del lungomare di Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara all’intersezione di via Maresca, salvi il rientro e l’uscita dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada; resta consentito il transito sul marciapiede finalizzato all’accesso agli stabilimenti balneari del solo personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile 2020;

l’interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e in tutto il tratto di strada del lungomare di Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara all’intersezione con via Maresca;

l’interdizione assoluta al transito pedonale lungo il tracciato della c.d. “Strada Parco”, salvi il rientro e l’uscita dalla propria abitazione dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada;

l’interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e sul tracciato della c.d. “Strada Parco”;

l’interdizione assoluta all’accesso su tutte le spiagge del litorale di Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara al fiume Saline;

il divieto di stazionamento all’interno di tutte le aree verdi comunali e zone esterne alle carregiate, al di fuori delle previsioni di chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali.