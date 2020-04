Fossacesia, Giornata della Terra in formato digitale: ecco l’iniziativa

Si potrà partecipare inviando foto della natura di Fossacesia. Di Giuseppantonio e Petrosemolo: “piccolissimi segnali per testimoniare ancora una volta la nostra attenzione verso le tematiche ambientali“

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia aderisce alla Giornata della Terra, il più grande evento civico al mondo che si svolgerà domani, mercoledì 22 Aprile, in forma digitale a livello mondiale. La manifestazione, nata il 22 aprile del 1970, quando 20milioni di americani scesero in strada per protestare contro l’ignoranza ambientale, è giunta quest’anno alla sua 50esima edizione e, adattandosi all’emergenza dettata dal Coronavirus, per quest’anno si è trasformata in un grande evento digitale, una vera e propria maratona che per 24 ore attraverserà il Pianeta, raccogliendo azioni grandi e piccole e testimonianze a favore del pianeta.

Il Comune di Fossacesia ha aderito all’iniziativa semplicemente dichiarando la propria disponibilità a votare ogni azione utile per la salvaguardia del Pianeta, nonché invitando i propri cittadini a fare altrettanto e ad inviare, all’indirizzo di posta elettronica info@comune.fossacesia.ch.it foto della natura di Fossacesia. Le stesse, poi, saranno pubblicate sul sito e sulla pagina facebook del Comune.

“Si tratta di piccolissimi segnali che vogliamo dare per testimoniare ancora una volta la nostra attenzione verso le tematiche ambientali – commentano il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e il Consigliere delegato alle Politiche Ambientali, Umberto Petrosemolo – e, soprattutto in questo periodo, per riuscire, con quello che possiamo, a fare comunità”.

Le foto devono essere inviate, all’indirizzo di cui sopra, attraverso programmi che ne riducono la dimensione, indicando i dati anagrafici dell’autore e la liberatoria per il Comune all’utilizzo delle stesse.