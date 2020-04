Bond Factor destina un’area alla produzione di DPI [FOTO]

CHIETI – Bond Factory, manifattura tecnologica che da oltre trent’anni offre servizi innovativi per la moda, l’arte e il design, data la situazione emergenziale ha scelto di aiutare attivamente le organizzazioni italiane impegnate nell’emergenza COVID-19 fornendo il proprio know-how tecnologico e destinando un’area dello stabilimento alla produzione di DPI.

L’esperienza ed il radicato legame con le aziende del territorio sono stati elementi fondamentali al fine di convertire il reparto e realizzare in poco tempo cuffie, mascherine, tute protettive, visiere, camici e calzari idonei a garantire la sicurezza del personale di ospedali e servizi territoriali attivi in prima linea. La sinergia coltivata nel corso degli anni con le imprese, produttrici di materiali e tecnologie, nonché con i designer e le istituzioni, è stata infatti spinta promotrice alla realizzazione di questo obiettivo.

Necessaria alla realizzazione di DPI certificati e sicuri, è stata la ricerca approfondita di materiali, finiture e lavorazioni presso imprese e centri di ricerca nazionali ed internazionali, una ricerca che ha permesso all’Azienda di sviluppare nuove e approfondite competenze in questo ambito; ne sono di esempio le modalità di applicazione di trattamenti antibatterici e antivirali su superfici tessili.

L’elevata richiesta di indumenti di protezione da parte delle istituzioni, hanno spinto Bond Factory ad applicare queste nuove conoscenze permanentemente, strutturando in modo continuativo l’attività di produzione di DPI mediante l’istituzione di BFxMED, sezione formalmente attiva da sabato 18 aprile 2020 grazie anche al supporto di Invitalia.

La nuova realtà a cui dovremo inevitabilmente abituarci, una realtà in cui sarà ordinario l’utilizzo di protezioni individuali nella quotidianità di ognuno, consentirà in futuro a Bond Factory di combinare in modo resiliente l’esperienza pluriennale nel settore del Fashion e Luxury con le nuove competenze apprese al fine di proporre dispositivi di protezione non solo verificati dagli istituti competenti, ma anche di alta qualità ed innovazione, frutto dell’incontro tra estetica e funzionalità.