Festa della Madonna dello Splendore, chiuse le attività non essenziali

Prevista per domani, 22 aprile la chiusura delle attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità su indicazione dell’Ordinanza regionale firmata dal Presidente Marsilio

GIULIANOVA – Nel rispetto dell’Ordinanza Regionale n.26 firmata dal Presidente Marco Marsilio, che dispone la chiusura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità nei giorni festivi ad eccezione di farmacie e parafarmacie, il Comune di Giulianova comunica che domani, mercoledì 22 aprile 2020, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dello Splendore, tutti i suddetti esercizi commerciali dovranno osservare un giorno di chiusura.

“Ogni anno per la nostra comunità il 22 aprile è un giorno sacro, che celebra una delle più antiche feste della tradizione abruzzese, a cui noi tutti siamo profondamente legati ma che purtroppo stavolta dovremo vivere sommessamente data l’emergenza sanitaria in corso– dichiara il Sindaco Jwan Costantini – per cui, negli anni passati, questo giorno è stato riconosciuto dalla Regione Abruzzo come festività religiosa, su indicazione dei nostri predecessori.

Dovendo attenerci alle disposizioni regionali, gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità dovranno restare chiusi nella giornata di domani, ed osservare altri giorni di chiusura in questa settimana, in occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia il 25 aprile e della successiva domenica. Abbiamo cercato di accogliere le perplessità di alcuni commercianti che, chiaramente, temono si possano creare assembramenti nelle attività nei pochi giorni di apertura previsti in questa settimana ed abbiamo interessato le autorità superiori, che però purtroppo non hanno concesso di far rimanere aperte le attività il 22 aprile”.