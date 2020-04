Servizio di consulenza per pazienti affetti da Alzheimer all’Asl di Pescara

“Consulto telefonico per limitare lo spostamento dei pazienti affetti da disturbi cognitivo-comportamentali, dal proprio domicilio verso le sedi erogative, servizio accessibile anche ai caregiver”

PESCARA – “Un aiuto concreto ai pazienti affetti da Alzheimer, alle loro famiglie e ai medici di assistenza primaria che, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, potranno fare affidamento su un servizio di consulto telefonico-supporto psicologico al fine di ridurre gli spostamenti sul territorio ed essere comunque accanto a chi ha una patologia che necessita di continuità assistenziale. È l’attività istituita dalla Asl, con il pieno supporto dell’Associazione Alzheimer Uniti Abruzzo, con la discesa in campo di medici e psicologi disponibili e raggiungibili su tre diverse linee telefoniche”. Lo ha ufficializzato l’Associazione Alzheimer Uniti rendendo noto il servizio.

“L’isolamento cui l’emergenza coronavirus ha costretto tutti – hanno spiegato dall’Associazione – si traduce in un disagio pesante per i pazienti affetti da Alzheimer e per chi deve occuparsi comunque della loro assistenza quotidiana, e parliamo delle famiglie nonché dei medici di base che sono il loro primo interfaccia, il riferimento necessario, che vanno dotati di tutti gli strumenti necessari per sapere come fronteggiare qualunque tipo di emergenza e vanno dunque anche supportati, sostenuti, ascoltati, pronti a fornire loro risposte concrete e conoscenze esperienziali che in queste settimane sono fondamentali per superare eventuali criticità. A tal fine la Asl ha attivato un servizio di consulto telefonico proprio per limitare lo spostamento dei pazienti affetti da disturbi cognitivo-comportamentali, dal proprio domicilio verso le sedi erogative, servizio accessibile anche ai caregiver”.

Responsabile della linea di consulto telefonico è la psicologa Manuela Antonucci e il servizio sarà operativo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 085.4252928; il martedì dalle 9 alle 13, al numero 085.9898909; ogni mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 17, al numero 085.4252889. Inoltre presso il Centro Alzheimer Asl Pescara è attivo anche il servizio di consulto telefonico infermieristico-informazioni-medico, che fa capo alle dottoresse Del Re e Lupinetti, accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, al numero 085.4252928.

Infine, l’Associazione Argilla, l’Associazione Italiana di Psicogeriatria e Alzheimer Uniti Italia Onlus, sempre in relazione all’emergenza sociale associata a quella sanitaria causata dalla pandemia del coronavirus, hanno attivato un’ulteriore linea telefonica ‘di Ascolto solitudine emergenza coronavirus’, rivolta alle persone sole, con limitati contatti sociali che, in questo momento di forzato isolamento, si trovano a sperimentare ancor di più la condizione di solitudine. Il servizio è fruibile tutti i giorni dalle 15 alle 19, al numero 351.5834933.

“Si tratta di servizi essenziali – ha ricordato il dottor Ivo Petrelli, in qualità di socio dell’Associazione Alzheimer Uniti Abruzzo – perché purtroppo la pandemia da Covid-19 non manda in quarantena una patologia tanto grave e socialmente impattante quanto l’Alzheimer, ma rischia piuttosto di incrementare il livello di solitudine delle famiglie e degli stessi pazienti che, in queste settimane, sono anche private di quelle attività di aggregazione che servono per rallentare l’inesorabile progredire della malattia. La possibilità di poter contare anche solo di un supporto telefonico, non spezzando dunque il filo di continuità assistenziale e relazionale, è dunque strategico per dare prosecuzione alle cure”.