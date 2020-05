Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 12 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 12 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 231 i pazienti ricoverati, 9 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 12 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 4 casi, 231 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 9 in terapia intensiva.

Il consigliere regionale PD Antonio Blasioli, in una nota, avevo scritto che a Pescara il trasporto pubblico è ancora alla fase zero, fra corse soppresse, autisti in cassa integrazione e mancanza di programmazione da parte di Regione. TUA ha risposto parlando di centrale di controllo, aumento delle percorrenze rispetto alla fase pre-Covid, modifiche di frequenza, più servizi dal 18 maggio in vista delle ulteriori riaperture previste per lunedì prossimo e di un incontro con l’associazione “Carrozzine Determinate” per il trasporto delle persone diversamente abili.

Si è svolta presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara una riunione, convocata dagli assessori regionali Mauro Febbo e Nicola Campitelli, per discutere dell’apertura della stagione balneare 2020, caratterizzata quest’anno dall’emergenza Cornavirus. Tutti i Sindaci presenti hanno manifestato le stesse preoccupazioni proponendo una serie di soluzioni che possano da una parte aiutare nella gestione della spiaggia libera e dall’altra supportare le difficoltà anche dei balneatori che ora si troveranno, per il rispetto del distanziamento sociale, ad avere meno clienti nella loro concessione.

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato il fondatore di Dante Lab’s, Andrea Riposati, per fare il punto sul percorso amministrativo per l‘autorizzazione del laboratorio ad effettuare i tamponi, sia molecolari che seriologici, per diagnosticare il Covid-19: manca solo il parere dell’Agenzia Sanitaria Regionale, dopodichè tutta la documentazione sarà trasmessa al Ministero della Salute; presto i tamponi dovrebbero poter essere processati. Coldiretti é soddisfatta che anche gli agriturismi possano ospitare le persone che sono autorizzate a muoversi nel periodo di emergenza epidemiologica.

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

