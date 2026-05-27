Chieti, “Cinema al Museo tra scienza e natura”: due proiezioni con esperti e WWF Abruzzo

CHIETI – “Cinema al Museo tra scienza e natura” è il titolo della mini rassegna – quest’anno articolata in due date – organizzata dal Museo universitario dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara in collaborazione con il gruppo locale del WWF Abruzzo.

Un’iniziativa che unisce divulgazione scientifica, cinema e riflessione ambientale, confermando una tradizione ormai consolidata per il Museo.

29 maggio: Master & Commander con D’Anastasio e Di Tizio

Il primo appuntamento è in programma venerdì 29 maggio alle ore 16, nell’auditorium del Museo universitario, con la proiezione di “Master & Commander – Sfida ai confini del mare” (2003), diretto da Peter Weir.

Il film, ambientato durante le guerre napoleoniche, segue le missioni della fregata britannica Surprise del capitano Jack Aubrey (Russell Crowe) e include una celebre sosta alle isole Galápagos, dove il medico di bordo Stephen Maturin (Paul Bettany) ripercorre nei fatti la storia evoluzionistica di Charles Darwin.

La pellicola, candidata a dieci Premi Oscar. sarà presentata e commentata dal direttore del Museo, prof. Ruggero D’Anastasio, e dal presidente del WWF Italia Luciano Di Tizio.

13 giugno: “Mato Grosso” tra antropologia e natura

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 17, con la proiezione del film “Mato Grosso”.

La presentazione sarà affidata a Nicoletta Di Francesco, mentre il commento scientifico sarà curato dal medico Dante Orlando del WWF Abruzzo – Gruppo Chieti-Pescara.

«L’iniziativa – spiega il prof. D’Anastasio – si inserisce in una tradizione del Museo che propone film legati a scienza e natura accompagnati da riflessioni che ne evidenziano l’attualità».

L’ultimo evento, il 23 maggio, ha visto la proiezione di “Ötzi, l’uomo dei ghiacci” in occasione della Notte Europea dei Musei, con grande partecipazione di pubblico.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per partecipare è necessario prenotarsi:

via email: mssb@unich.it

telefono del Museo negli orari di apertura: