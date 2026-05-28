Rendicontazione sociale: lo studio UdA–Csv Abruzzo pubblicato su “Management Control”

PESCARA – Uno studio realizzato dalla Facoltà di Economia di Pescara dell’Università Gabriele d’Annunzio, in collaborazione con il Csv Abruzzo ETS, raggiunge un traguardo di rilievo: la pubblicazione su Management Control, una delle riviste scientifiche italiane più autorevoli edite da Franco Angeli.

Il contributo, un approfondimento di 25 pagine preceduto da abstract in inglese, è intitolato “La rendicontazione non finanziaria e la prospettiva interna nelle organizzazioni dell’economia sociale”.

La pubblicazione arriva in occasione della seconda edizione dell’Osservatorio Orsa, l’Osservatorio sulla rendicontazione di sostenibilità delle aziende abruzzesi, nato nel 2025 dalla collaborazione tra Csv Abruzzo ETS e il Dipartimento di Economia dell’UdA.

Presentazione del rapporto 2026: appuntamento il 28 maggio a Pescara

La presentazione del rapporto Orsa 2026 è in programma giovedì 28 maggio alle 15, nel polo didattico universitario di Pescara, in viale Pindaro 42, aula 16A.

L’incontro illustrerà:

-i risultati del monitoraggio sulla rendicontazione sociale degli ETS abruzzesi

-una riflessione sul modo in cui il Terzo settore regionale sta affrontando il processo di cambiamento avviato dalle riforme normative degli ultimi anni

Dopo i saluti di Michele A. Rea, promotore dell’Osservatorio e ordinario di Economia aziendale, la docente Laura Berardi e i dottorandi Piero Stanchi, Maria Lucia Monaco e Riccardo Verrocchi presenteranno i risultati dell’indagine.

All’incontro interverranno anche rappresentanti del mondo del Terzo settore: Casto Di Bonaventura (Csv Abruzzo ETS), Antonio Dionisio (Banco Alimentare Abruzzo), Valeria Baglione (Metis Community Solutions), Mariangela Trivisani (Fondazione Santa Caterina)

La partecipazione è libera e aperta al pubblico.

Lo studio pubblicato: cinque casi abruzzesi e 222 bilanci sociali analizzati

L’articolo su Management Control ha analizzato cinque casi studio abruzzesi: Horizon Service (Sulmona), Csv Abruzzo ETS (L’Aquila), Orizzonte (Pescara), Fondazione Caritas Pescara‑Penne, Fondazione Santa Caterina (Pescara)

Questi enti contano complessivamente 647 dipendenti e proventi pari a 19.795.208 euro (anno 2024).

Il lavoro si inserisce nel contesto dei 3.284 enti del Terzo settore abruzzesi iscritti al RUNTS, così distribuiti:

53% APS (associazioni di promozione sociale)

840 ODV (organizzazioni di volontariato)

462 imprese sociali

altri enti nelle restanti categorie

Rendicontazione sociale: un quadro ancora in evoluzione

Secondo lo studio, la rendicontazione non finanziaria – in particolare il Bilancio sociale – rappresenta uno strumento fondamentale per: rafforzare la democraticità organizzativa, coinvolgere gli stakeholder, tradurre i valori fondativi degli ETS in pratiche operative quotidiane

L’analisi di 222 bilanci sociali depositati dagli enti abruzzesi evidenzia però un quadro ancora parzialmente immaturo: solo il 47% degli ETS ha redatto e depositato il documento.