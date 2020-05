Castel di Sangro, cucciolo di orso marsicano salvato dalla polizia stradale

Il cucciolo era all’interno della galleria Fiore. Probabilmente é il figlio dell’orsa investita a Natale all’ingresso della stessa galleria

CASTEL DI SANGRO (AQ) – Nella serata dell’11 maggio un orso bruno marsicano é stato avvistato nella galleria “Fiore”della superstrada Ss17 ed é stato tratto in salvo dal personale della polizia stradale del distaccamento di Sulmona.

Gli agenti, dopo aver segnalato il pericolo agli automezzi in transito azionando i dispositivi di emergenza luminosi, hanno scortato il cucciolo per tutta la lunghezza della galleria, finché l’orsetto non è riuscito a raggiungere il bosco. Probabilmente si tratta del figlio dell’orsa che la vigilia dello scorso Natale fu investita all’ingresso della galleria “Fiore”: in quella circostanza riuscì miracolosamente a salvarsi.

É dei giorni scorsi la notizia dell’avvistamento di un altro orso marsicano nel Parco della Gran Sasso.