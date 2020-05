Cosa fare e non fare per ripartire, presentazione del vademecum online

Il 13 maggio Confindustria Chieti Pescara organizza una video-conferenza stampa di presentazione del lavoro a supporto delle riaperture aziendali nel territorio

PESCARA – Un team di esperti in diversi settori, dalla medicina alla psicologia fino all’economia, per consentire una “ripartenza intelligente” del Sistema Impresa in Abruzzo. Confindustria Chieti Pescara presenta il risultato di questo lavoro: una check list con tutte le indicazioni utili per riprendere in sicurezza l’attività aziendale, snodo cruciale in queste fasi di convivenza con il Coronavirus.

L’equipe di lavoro, convocata e rappresentata dal Presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, esporrà il primo documento redatto che sarà ad uso e consumo di tutti i comparti: un vademecum puntuale che accompagnerà l’imprenditore passo dopo passo nella riapertura, senza tralasciare alcun dettaglio utile per la salvaguardia dei lavoratori e della salute pubblica. Il team resterà attivo per l’intero periodo emergenziale, ponendosi a disposizione delle necessità delle imprese con tutte le sue professionalità.

Si terrà domani mercoledì 13 maggio alle ore 11, da remoto, la video-conferenza stampa di presentazione di questo lavoro a più mani che semplificherà e supporterà le riaperture aziendali dell’intero territorio.

Saranno presenti in video-conferenza i membri del team di alta specializzazione ed esperienza, ecco i loro nomi:

Lamberto Manzoli, Ordinario di Epidemiologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Università di Ferrara;

Giustino Parruti, Direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive ASL di Pescara;

Roberto Benedetti, Ordinario di Statistica Economica Dipartimento di Economia Università G. d’Annunzio;

Galliano Cocco, Psicologo clinico e Sociologo, Docente a Contratto di Strategia dei Processi Comunicativi Università G. d’Annunzio;

Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale Confindustria Chieti Pescara e Docente a Contratto di Strategie, Leadership e Team Performance;

Elisa Maiolo, Consulente HR e Psicologa del lavoro;

Riccardo Di Nisio Data Scientist esperto in Big Data e Digital Marketing

Nicola Falasca, Esperto in Smart Factory e Industria 4.0

Maurizio Rossetti, Responsabile Privacy Confindustria Chieti Pescara;

Massimo Cervellini, Responsabile Sicurezza sul Lavoro Confindustria Chieti Pescara;

Laura Federicis, Responsabile Area Comunicazione e Centro Studi Confindustria Chieti Pescara.