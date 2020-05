Roseto Summer League in sicurezza, ecco quando potrebbe svolgersi

In assenza di ulteriori contrattempi dovuti all’emergenza mondiale, la manifestazione potrebbe svolgersi in un week end tra le prime due settimane di Agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, che ha costretto il rinvio della manifestazione prevista inizialmente dal 18 al 21 Giugno, lo staff della Roseto Summer League prosegue senza soste il lavoro per assicurare lo svolgimento del torneo, in attesa ovviamente delle disposizioni governative sugli eventi sportivi e, successivamente, di quelle della Federazione Italiana Pallacanestro.

Nei giorni scorsi c’è stata anche una apertura del presidente Petrucci, che si è reso favorevole per una ripartenza del basket con manifestazioni all’aperto, sia 5vs5 che 3vs3, per cui l’associazione Blue Basket Roseto, potendo sfruttare la fantastica location della Bellavista Arena, si farà trovare pronta anche per lanciare un messaggio di incoraggiamento verso una ripresa della pallacanestro, ma anche dello sport e della vita tutti i giorni.

Lo staff, inoltre, informa di essere già al lavoro per far si che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza, a partire dal reperimento di mascherine omologate anche per la pratica sportiva, nonché per effettuare test sierologici a tutti i giocatori al momento del loro arrivo.

Le nuove date di svolgimento della Roseto Summer League saranno ufficializzate nelle prossime settimane, ma gli organizzatori hanno individuato un week end nelle prime due settimane di Agosto, sempre previa approvazione governativa, il che rappresenterebbe un periodo ideale per quei giocatori ancora in cerca di collocazione e desiderosi di mettersi in mostra a pochi giorni dai raduni delle varie squadre per la nuova stagione.