Covid-19, la cittadinanza di Pescara sarà sottoposta a tamponi e test

Un voto unanime per la proposta del M5S di testare la salute degli operatori prima delle riaperture e di monitorare il contagio

PESCARA – É stata approvata all’unanimtà in Consiglio Comunale la proposta del M5S di testare con tamponi e test sierologici la salute degli operatori chiamati a riaprire le diverse attività lavorative e commerciali, per conoscere il meglio possibile l’andamento reale del contagio e per individuare i positivi asintomatici prima che possano diventare veicolo di ulteriori contagi, rischiando così di compromettere tutti i sacrifici fatti finora.

I consiglieri comunali M5S Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo hanno dichiarato che la necessità di fare tamponi anche alle persone che non mostrano sintomi è segnalata dall’intera comunità scientifica. Lì dove la popolazione è stata testata interamente, si è riscontrato che i positivi al contagio erano quasi 3 volte superiori al numero di pazienti con sintomi evidenti. Questo vuol dire che riaprire attività e servizi senza sapere se chi lavora in quegli ambienti sia contagiato o meno, somiglia più ad una roulette russa che ad una scelta consapevole

Il Comune predisporrà tutte le interlocuzioni necessarie con la Regione per procedere sull’intera cittadinanza pescarese con una campagna di tamponi su larga scala, seguendo un ordine prioritario legato alle tempistiche di riapertura delle attività lavorative in presenza e delle attività commerciali sul nostro territorio, per garantire la salute degli operatori e dei cittadini chiamati a ripartire nei vari settori, la circolazione in sicurezza di tutti i cittadini e il monitoraggio costante del reale andamento del contagio. Ed insieme a questo si predisporranno tutte le attività necessarie al massimo ampliamento della rete di laboratori certificati, anche privati, destinati all’analisi dei tamponi.