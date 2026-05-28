Eventi in Abruzzo il 2 giugno 2026 per la Festa della Repubblica

REGIONE – Il 2 giugno 2026 in Abruzzo propone uno dei calendari più ricchi dell’anno. La giornata offre eventi, sagre, festival, concerti, mostre ed escursioni distribuiti tra costa, borghi e montagne. La Festa della Repubblica viene celebrata con street food, musica dal vivo e appuntamenti culturali. Non mancano le esperienze outdoor: trekking, e‑bike, canoa e visite naturalistiche. La regione propone decine di attività per chi cerca cosa fare oggi in Abruzzo

Segnaliamo gli appuntamenti principali e ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Enogastronomia & Street Food

A Pescara lo Street Food Time & Riderdays chiude il festival al Porto Turistico. L’area ospita food truck italiani e internazionali, esposizioni di moto d’epoca, musica live e attività per bambini. Nella Valle Peligna la 15ª Festa del Carciofo di Prezza celebra il prodotto simbolo del borgo con ricette della tradizione. A Celenza sul Trigno il centro storico si anima con Borgo & Gusto, percorso enogastronomico serale tra sapori locali e atmosfera medievale.

Sport e Motori

A Introdacqua torna il Vertical Monte Genzana, una delle gare più attese del trail running abruzzese. Il percorso prevede 1000 metri di dislivello positivo ed è valido per l’Abruzzo Vertical Cup. A Miglianico si conclude il raduno 4×4 Giorni nel Cuore dell’Abruzzo, dedicato ai percorsi off‑road tra colline e sterrati, con base al Green Village.

Concerti e musica dal vivo

A Silvi Marina si chiude il Sunny Slide Swing Fest, giornata dedicata a jazz, swing e social dance. Il borgo e le spiagge diventano un palcoscenico a cielo aperto con band italiane e internazionali e DJ set dal sapore vintage.

Mostre e arte contemporanea

A L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, sono visitabili la mostra diffusa “5” di Pep Marchegiani, “Ai Weiwei: Aftershock” al MAXXI e i Tre Grandi Capolavori al MuNDA. A Pescara sono aperte “Grand Tour” di Davide Bramante e la collettiva “Mi Casa Tu Casa”. Al MicHub si avviano alla chiusura le opere di Michelangelo Pistoletto. A Barisciano prosegue “L’Arte per il Territorio” nel Convento di San Colombo. A Ortona il Teatro Zambra ospita “Etruschi” di Ruperto Polleggioni.

In occasione della Festa della Repubblica, diversi musei statali garantiscono l’ingresso gratuito: il MuNDA dell’Aquila, l’area archeologica di Amiternum e la Casa Natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara.

Escursioni, trekking ed e‑bike

La giornata si completa con le attività outdoor de Il Bosso. In programma il trekking ad anello sul Monte Cappucciata con pranzo in rifugio. Attive per tutto il giorno anche le escursioni in canoa e kayak sulle sorgenti del Tirino, adatte anche alle famiglie.

Il Centro Visita del Lupo di Popoli Terme propone aperture straordinarie con visite guidate dedicate all’ecosistema del lupo appenninico.

Spazio infine ai tour in e‑bike tra Valle del Tirino e Valle Peligna, con tappe nei borghi storici e degustazione finale nella cantina Pietrantonj di Vittorito.