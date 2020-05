Giornata dell’Infermiere, Brandiferri: “Una professione da celebrare ogni giorno”

TERAMO – Mai come quest’anno, in piena pandemia, la Giornata Mondiale dell’Infermiere, istituita per valorizzarne il ruolo, il contributo e la funzione, assume un significato particolare in considerazione del fatto che le infermiere e gli infermieri sono in prima linea, operando con competenza e professionalità, a fianco di tutti i malati di Coronavirus per combattere un nemico subdolo e invisibile.

“Le infermiere e gli infermieri, al pari di tutto il personale sanitario, – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri – sono i veri Eroi di questa terribile emergenza sanitaria. Non va dimenticato che spesso sono stati costretti ad operare in condizioni difficili e proibitive, senza Dispositivi di Protezione Individuale e in ambienti del tutto sprovvisti dell’adozione delle misure di sicurezza anti-contagio, nonché con una remunerazione inadeguata e non proporzionata al difficile lavoro svolto, lacuna che non può essere sanata con un bonus una tantum di mille euro. Ciò ha comportato un numero notevole di infermieri contagiati, alcuni dei quali hanno perso la vita come martiri per la lotta al Coronavirus.

Oggi dobbiamo rendere il dovuto onore ad una categoria che andrebbe sostenuta e ringraziata sempre, non solo per l’operato svolto durante la pandemia con sacrificio, dedizione e amore per il prossimo, senza dimenticare che il 77% del personale infermieristico è composto da donne, che portano avanti il doppio ruolo di madri e lavoratrici. É vero che i medici sono stati indispensabili per fronteggiare uno tsunami senza precedenti, ma ogni camice bianco è consapevole del fatto che senza l’ausilio degli infermieri, sempre al loro fianco, qualsiasi struttura sanitaria non potrebbe fornire standard adeguati di tutela della salute”.