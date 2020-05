Fiume Pescara, la Marcozzi chiede a Marsilio di evitare danni ambientali

Dopo una fuoriuscita da un grosso tubo di scarico nel fiume, chiede che dopo l’emergenza non ripartano attività dannose per il territorio

PESCARA – Il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi ha affermato che le immagini che stanno circolando in rete nelle ultime ore su quanto avvenuto lungo il fiume Pescara, con una fuoriuscita abbondante da un grosso tubo di scarico situato in prossimità di un’ansa vicino a Dragonara, sono molto gravi e certificano come, al primo rallentamento della pandemia e ripresa delle attività produttive, scatti già un nuovo allarme ambientale.

Per questo la Marcozzi chiede al Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di attivarsi subito, cercando di capire cosa sia successo, cosa ci fosse all’interno di questi scarichi e quale sostanza indesiderata e maleodorante si sia riversata nel fiume. Si tratta di un caso di estrema urgenza, che merita chiarezza subito, senza attendere oltre.

La graduale ripresa della vita quotidiana non può alleggerire in alcun modo le misure di sicurezza per tutelare l’ambiente dell’Abruzzo. Si augura che, insieme al lavoro delle varie imprese, non ripartano anche altre attività dannose per il territorio. e che Regione Abruzzo faccia la propria parte e scongiuri nuovi rischi e potenziali danni incalcolabili.