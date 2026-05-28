Avviso meteo Abruzzo 28 maggio 2026: temporali, vento forte e grandinate

REGIONE – Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (n. 26041, prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0024744-27/05/2026).
Secondo quanto comunicato, dalle prime ore di oggi, giovedì 28 maggio 2026, e per le successive 18–24 ore sono attese condizioni di instabilità su diverse regioni del Centro-Sud, con fenomeni intensi anche sui settori occidentali dell’Abruzzo.
Le previsioni indicano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da:
rovesci di forte intensità
forti raffiche di vento
locali grandinate
frequente attività elettrica
Le regioni interessate dall’avviso sono Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata, oltre ad Abruzzo e Molise nelle aree esposte.
Raccomandazioni ai Comuni: monitoraggio e prevenzione
Per garantire la sicurezza della popolazione e ridurre i possibili disagi, la Protezione Civile invita le Amministrazioni comunali a mettere in atto una serie di misure preventive. Tra queste:
attivare il monitoraggio del territorio nelle zone soggette ad allagamenti o fenomeni franosi, applicando quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale
controllare sottopassi e caditoie, in particolare quelli già noti per criticità
prestare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari e ad altre aree a rapido allagamento
assicurare la reperibilità del personale per eventuali interventi urgenti, anche in caso di blackout elettrici o telefonici
verificare la stabilità di alberature e strutture esposte a vento forte
controllare criticità note come pali instabili, massi o manufatti a rischio
valutare la fattibilità degli eventi all’aperto programmati nella giornata
monitorare le aree costiere in caso di mareggiate o raffiche intense
verificare tensostrutture, ponteggi e strutture provvisorie
consultare costantemente il portale Allerta Meteo Abruzzo per aggiornamenti in tempo reale
diffondere alla cittadinanza le norme di autoprotezione disponibili sul sito regionale
Come comportarsi in caso di temporale intenso
Per la popolazione, la Protezione Civile ricorda alcune semplici norme di autoprotezione:
evitare sottopassi, zone depresse e corsi d’acqua
non sostare sotto alberi o strutture instabili
limitare gli spostamenti non necessari
tenersi aggiornati tramite canali ufficiali