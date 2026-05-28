Avviso meteo Abruzzo 28 maggio 2026: temporali, vento forte e grandinate

REGIONE – Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (n. 26041, prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0024744-27/05/2026).

Secondo quanto comunicato, dalle prime ore di oggi, giovedì 28 maggio 2026, e per le successive 18–24 ore sono attese condizioni di instabilità su diverse regioni del Centro-Sud, con fenomeni intensi anche sui settori occidentali dell’Abruzzo.

Le previsioni indicano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da:

rovesci di forte intensità

forti raffiche di vento

locali grandinate

frequente attività elettrica

Le regioni interessate dall’avviso sono Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata, oltre ad Abruzzo e Molise nelle aree esposte.

Raccomandazioni ai Comuni: monitoraggio e prevenzione

Per garantire la sicurezza della popolazione e ridurre i possibili disagi, la Protezione Civile invita le Amministrazioni comunali a mettere in atto una serie di misure preventive. Tra queste:

attivare il monitoraggio del territorio nelle zone soggette ad allagamenti o fenomeni franosi, applicando quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale

controllare sottopassi e caditoie, in particolare quelli già noti per criticità

prestare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari e ad altre aree a rapido allagamento

assicurare la reperibilità del personale per eventuali interventi urgenti, anche in caso di blackout elettrici o telefonici

verificare la stabilità di alberature e strutture esposte a vento forte

controllare criticità note come pali instabili, massi o manufatti a rischio

valutare la fattibilità degli eventi all’aperto programmati nella giornata

monitorare le aree costiere in caso di mareggiate o raffiche intense

verificare tensostrutture, ponteggi e strutture provvisorie

consultare costantemente il portale Allerta Meteo Abruzzo per aggiornamenti in tempo reale

diffondere alla cittadinanza le norme di autoprotezione disponibili sul sito regionale

Come comportarsi in caso di temporale intenso

Per la popolazione, la Protezione Civile ricorda alcune semplici norme di autoprotezione:

evitare sottopassi, zone depresse e corsi d’acqua

non sostare sotto alberi o strutture instabili

limitare gli spostamenti non necessari

tenersi aggiornati tramite canali ufficiali