Ripartenza degli artigiani per fase 2, il punto di Cna dell’Aquila

Del Re: «Prezzi dei materiali alle stelle». E domani prove di riapertura per parrucchieri e centri estetici

L’AQUILA – Troppe spese da mettere in cantiere da parte delle imprese artigiane, senza che ci siano interventi finanziari di sostegno dedicati. E senza la necessaria liquidità si corre il rischio che molte micro imprese siano costrette ad alzare bandiera bianca. É il duro segnale d’allarme lanciato dalla Cna dell’Aquila, che per bocca del direttore provinciale, Agostino Del Re, ammonisce circa i rischi economici cui vanno incontro le aziende in questo momento delicatissimo: «Si inizia a intravvedere una luce in fondo al tunnel, con l’avvio della cosiddetta “Fase2”, ma la crisi di liquidità pone ostacoli drammatici alle imprese che devono investire sulla sicurezza». «L’applicazione dei protocolli – prosegue – presume anticipazione di denaro, perché servono approvvigionamenti per i quali i fornitori esigono pagamenti immediati, il tutto senza considerare una più che sospetta lievitazione dei prezzi. Insomma, senza contributi a fondo perduto la strada della riapertura appare decisamente in salita».

Con queste premesse, intanto, domani mattina uno dei settori certamente più colpiti dalla crisi e soggetto a misure particolarmente complesse in materia di sicurezza – quali parrucchieri e centri estetici – sarà sottoposto all’Aquila al giorno tanto atteso della “simulazione”: alle 10,30 e alle 12, alla presenza della presidente regionale di CNA Benessere e Sanità, l’aquilana Angela Rita Barone, con gli organi di controllo e vigilanza saranno effettuate le prove per la verifica di quanto previsto nei diversi protocolli approvati: prove, queste, destinate a dare il sospirato e definitivo via libera.

«Le attività – spiega Del Re – stanno mettendo a punto tutte le precauzioni da assumere al momento della riapertura, riorganizzando il loro lavoro in modo tale da rispettare le norme di sicurezza e di distanziamento sociale. I parrucchieri, per esempio, prevedono di sistemare le postazioni ad almeno due metri di distanza, la sanificazione di poltrone e lavatesta tra un servizio e l’altro, di munire di guanti e mascherina clienti e operatori, di disinfettare tutti gli oggetti del mestiere, di usare camici e coprispalle “usa e getta”». Resta tuttavia il problema delle maggiori spese a fronte di riduzione di clienti e fatturato che le nuove misure inevitabilmente provocheranno: «Probabilmente si lavorerà – conclude – con l’ allungamento delle fasce orarie di apertura, magari sette giorni sette, colmando in questo modo la perdita di presenze giornaliere, introducendo prenotazioni solo online o telefoniche»