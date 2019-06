Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre e i concerti di Dolcenera, Achille Lauro e Renzo Arbore

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nell’ultimo weekend di giugno 2019.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Torna ad Alanno la Festa della Birra. Tre giorni a ingresso gratuito con stands gastronomici aperti dalle ore 20. Presso Largo Madonnina del Porto a Pescara, da venerdì a domenica sarà di scena Bianco e Azzurro, evento enogastronomico organizzato per promuovere il pescato dell’Adriatico, risorsa indispensabile per l’economia locale. d Atessa torna l’appuntamento con Square@rt. Veri e propri chef di strada riproporranno prodotti regionali legati alla tradizione culinaria secolare. Non solo gastronomia ma anche artisti di strada, menestrelli, danzatori, sputafuoco, street band, musicisti e tanto altro daranno vita a coloratissimi quadri nelle vie della città fino a tarda notte. A Francavilla al mare, in contrada Pretoro, da venerdì a sabato si svolge la Festa della Madonna del Perpetuo Soccorso, con tre serate all’insegna del divertimento.

Prosegue a Sant’Egidio alla Vibrata la Festa e sagra della Madonna delle Grazie. Ci saranno stand enogastronomici con tanti piatti locali, concerti serali, spettacoli comici, laboratori didattici per bambini e non, programma religioso. A Torano Nuovo Località Villa Bizzarri, presso Impianti Sportivi, terza edizione della Festa della lonza e della sframicata di salsiccia. Tra musica, folclore, mostre, bancarelle e tanti eventi collaterali. A Notaresco, presso la Pianura di Guardia Vomano, torna l’appuntamento con La Masseria Cup. Quattro giorni di divertimento con sport, spettacoli, equestri, esibizioni di moto trial e cross, concerti e spettacoli con musica dal vivo. In Piazza S. Piamarta a Roseto degli Abruzzi torna la tradizionale Festa del Sacro Cuore. Tre giorni con musica dal vivo, giochi per bambini, stand gastronomici e spettacolo pirotecnico. Tutte le sere apertura egli stand gastronomici alle ore 20. Tre giorni di eventi accompagnati da stand gastronomici, da venerdì a domenica, anche a Chiarino di Tossicia in occasione della Festa di San Giovanni: tornei di bocce e briscola, musica dal vivo e molto altro.

CONCERTI – Dopo che Ligabue ha infiammato lo Stadio Adriatico soltanto una settimana fa, un’altra grande artista sta per arrivare in concerto. Stiamo parlando di Dolcenera, che venerdì sera sarà al Pala Dean Martin di Montesilvano per la data zero del suo tour estivo. Sempre venerdì, a Francavilla al mare, arriverà in concerto Achille Lauro. Il rapper romano, tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, farà divertire e cantare con la sua inconfondibile Samba Trap e con i suoi più grandi successi.

Radici è il tema di quest’anno di Indierocket Festival, la manifestazione dedicata alla musica indipendente in programma al Parco Cocco di Pescara dal 28 al 30. Negli stessi giorni torna la rassegna musicale-culturale “Schiavi della Musica” (a cura dell’omonima associazione), ormai divenuta punto di riferimento della musica indipendente. Coppito torna il Pinewood Festival : e lo fa in una terza edizione destinata a confermarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. Tra gli ospiti di quest’anno ci saranno Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Poi, Franco 126. Contemporaneamente a L’Aquila si svolgerà Il bello della musica con tre serate incredibili che trasformeranno la Villa Comunale in un palcoscenico di musica e divertimento sotto le stelle: dj set Anni 70-80, reggaeton e special guests Pippo Palmieri e Dj Squalo dallo Zoo di 105.

Sabato a Val Vomano arriveranno i Bandabardò per una tappa del loro Summer Tour 2019 che li sta portando in giro per l’Italia. Ventisei anni di attività, oltre 1500 concerti e 13 album pubblicati sono i numeri di questo gruppo fiorentino di rock e folk, il cui nome è un omaggio a Brigitte Bardot. Sempre il 29 prende il via Festiv’Alba, la rassegna musicale, cinematografica, teatrale e culturale che fino al 9 agosto animerà il sito archeologico di Alba Fucens.

Domenica, in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Lucia e dei Santi Giovanni e Paolo a Magliano dei Marsi, ci sarà Renzo Arbore. Ad accompagnarlo sarà l‘Orchestra italiana, il gruppo musicale fondato da lui stesso nel 1991 con lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo e utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi (jazz, swing, blues).

MOSTRE – Per gli amanti dell’arte segnaliamo che presso la galleria The Urban Box di Pescara sarà visitabile la mostra “Solo show” dell’artista francavillese Alessandro Pepe. Le opere esposte saranno una selezione del percorso artistico del disegnatore, che per creare le sue tavole utilizza la china.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.