FAI lancia “I Luoghi del Cuore 2026”: l’Abruzzo tra i protagonisti

REGIONE – Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, insieme a Intesa Sanpaolo, ha avviato la XIII edizione de “I Luoghi del Cuore”, il più grande censimento nazionale dedicato ai beni culturali e paesaggistici da salvare. Fino al 15 dicembre 2026 cittadini, scuole e comitati potranno votare online o tramite modulo cartaceo i luoghi che desiderano proteggere.

Dal 2003 l’iniziativa ha raccolto 13,5 milioni di voti per oltre 41.000 luoghi in 6.500 Comuni, coinvolgendo comunità locali, associazioni, parrocchie e più di 500 scuole. Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, nel 2026 saranno disponibili 600.000 euro per progetti di restauro e valorizzazione, con premi da 70.000, 60.000 e 50.000 euro per i tre luoghi più votati e contributi fino a 50.000 euro per i siti che supereranno la soglia dei 3.000 voti.

Ad oggi sono 180 i progetti sostenuti, di cui 73 chiese e monasteri, tra i beni più fragili del patrimonio italiano.

Il Presidente FAI Marco Magnifico sottolinea come un quarto dei luoghi votati riguardi edifici religiosi, «un’eredità preziosa ma sempre più a rischio».

Per l’Abruzzo – ricco di borghi, eremi, chiese rurali e paesaggi vulnerabili – il censimento rappresenta un’opportunità strategica per segnalare e salvare i luoghi identitari del territorio.

Il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro evidenzia come l’iniziativa trasformi «l’impegno individuale in risultati collettivi», generando coesione sociale e ricadute economiche. Il programma è oggi un vero motore di rigenerazione comunitaria, capace di attivare reti locali, progetti di recupero e forme di turismo rigenerativo, come dimostrano i casi di Monesteroli, Gallipoli, Via Vandelli e Campese.

L’edizione 2026 introduce novità: soglia minima a 3.000 voti, partecipazione scolastica semplificata e il debutto del video podcast FAI “I luoghi che leggiamo”.

Tra gli ospiti del video podcast “I luoghi che leggiamo”, Donatella Di Pietrantoni ha scelto le chiese di Penne (nella foto) come luogo del cuore. Anche Bruno Vespa ha scelto il suo luogo del Cuore, il Parco Archeologico di Amiternum, Cermone (AQ).

Si vota fino al 15 dicembre. Per partecipare www.iluoghidelcuore.it

Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo, patrocinato dal Ministero della Cultura e promosso dalla Rai, Main Media Partner.