Ligabue inaugura l’estate pescarese, la scaletta dei brani

Migliaia di fans hanno gremito lo stadio Adriatico. Due ore e mezza di musica ed emozioni per l’evento che apre la nuova stagione

PESCARA – Serata di musica ed emozioni allo Stadio Adriatico di Pescara che il 21 giugno ha ospitato il concerto di Luciano Ligabue. La sua terza tappa di “Start Tour 2019” coincide con l’inizio dell’estate e lo spettacolo non ha tradito le attese. La novità del palco orientato verso la curva nord ha offerto ai presenti una migliore visione dello show, più coinvolgente vista la minore distanza dal maxi palco. Sulle note di “Polvere di stelle” si è aperto il live di due ore e mezza denso di musica tra brani del suo ultimo album “Start” e tanti successi del passato.

Due i momenti dedicati ai medley, il primo più squisitamente in acustico con brani differenti rispetto alle recenti scalette (“Una vita da mediano”, “Il sale della terra”, “Ho messo via”) e il secondo con la band nella penisola sinistra del palco più a contatto con i fans. Le altre novità nei brani scelti sono “Un colpo all’anima” invece di “Bambolina e barracuda”, l’aggiunta di “Happy hour” così come quella di “Certe donne brillano” prima di “Certe notti” invece che come brano che anticipa il BIS.

Il cantante, ha chiuso la sua performance abruzzese con “Piccola stella senza cielo” e “Urlando contro il cielo” ed è stato accompagnato da Federico Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere) e Ivano Zanotti (batterista).

Il suo tour proseguirà il 25 giugno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze quindi il 28 al San Siro di Milano per poi far tappa nel mese di luglio a Torino, Bologna, Padova e Roma.

SCALETTA DEI BRANI – CONCERTO LIGABUE 21 GIUGNO 2019

Polvere di stelle

Ancora noi

A modo tuo

Si viene e si va

Quella che non sei

Balliamo sul mondo

1° Medley: Una vita da mediano / Il sale della terra / Ho messo via

Un colpo all’anima

Happy hour

La cattiva compagnia

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

Mai dire mai

2° Medley: Vivo morto o X / Eri bellissima / Il giorno dei giorni / L’odore del sesso / I ragazzi sono in giro / Libera nos a malo / Il meglio deve ancora venire

Vita, morte e miracoli

Niente paura

Certe donne brillano

Certe notti

A che ora è la fine del mondo?

Tra palco e realtà

BIS

Piccola stella senza cielo

Urlando contro il cielo