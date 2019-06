Cosa fare a Teramo nell’ultimo weekend di giugno? Sagre a Sant’Egidio alla Vibrata, Notaresco, Roseto, Tossicia; live di Bandabardò



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste dell’ultimo weekend di giugno a Teramo e Provincia. Prosegue a Sant’Egidio alla Vibrata la Festa e sagra della Madonna delle Grazie. Ci saranno stand enogastronomici con tanti piatti locali, concerti serali, spettacoli comici, laboratori didattici per bambini e non, programma religioso. Il tutto all’interno della splendida cornice del parco Madonna delle Grazie. A Torano Nuovo Località Villa Bizzarri, presso Impianti Sportivi, terza edizione della Festa della lonza e della sframicata di salsiccia. Tra musica, folclore, mostre, bancarelle e tanti eventi collaterali.

A Notaresco, presso la Pianura di Guardia Vomano, torna l’appuntamento con La Masseria Cup. Quattro giorni di divertimento con sport, spettacoli, equestri, esibizioni di moto trial e cross, concerti e spettacoli con musica dal vivo e dj set, stand gastronomici e baby park. Tra gli ospiti Spaghetti Rocchenroll, Vittorio il Fenomano e Maurizio Mattioli. In Piazza S. Piamarta a Roseto degli Abruzzi torna la tradizionale Festa del Sacro Cuore. Tre giorni con musica dal vivo, giochi per bambini, stand gastronomici e spettacolo pirotecnico. Tutte le sere apertura egli stand gastronomici alle ore 20. Tre giorni di eventi accompagnati da stand gastronomici, da venerdì a domenica, anche a Chiarino di Tossicia in occasione della Festa di San Giovanni: tornei di bocce e briscola, musica dal vivo e molto altro.

Per la musica sabato a Val Vomano arriveranno i Bandabardò per una tappa del loro Summer Tour 2019 che li sta portando in giro per l’Italia. Ventisei anni di attività, oltre 1500 concerti e 13 album pubblicati sono i numeri di questo gruppo fiorentino di rock e folk, il cui nome è un omaggio a Brigitte Bardot.

Domenica l’Abruzzo Book Festival animerà il Borgo medievale di Castellalto, con editori, scrittori, pittori, artisti di strada che si potranno incontrare lungo le vie del centro storico

La movida teramana é ormai entrata nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tante.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Si canta al Karaoke a Villa Luigi a Martinsicuro

Don Chisciotte in scena al Teatro Comunale di Teramo

Il tributo a Rino Gaetano a La Lanterna a Sant’Egidio alla Vibrata

Il tributo ai Red Hot Chilli Peppers al London Pub a Giulianova

White Party ai Bagni 69 a Giulianova

Venerdì latino al Mito Dancing di Tortoreto

Venerdì latino al Serenella beach a Giulianova

Notte spettacolo in spiaggia al Sunset Beach a Pineto

Festa del Mare a Giulianova

Bandabardò in concerto a Val Vomano

Al Mito Dancing di Tortoreto si balla con la Las Vegas Ban

A La Playa a Giulianova stage e show di Karen y Ricardo

I have a dream al Gattopardo di Alba Adriatica

Una vita in vacanza a Lo Chalet Le Hawaii ad Alba Adriatica

Si balla a La Suite a Giulianova

Night of celebration al Copacabana International Disco Pub a Silvi marina

Visita guidata alla Fortezza di Civitella

Abruzzo Book Festival

Serata latina al serenella Beach a Giulianova

Metanoia in concerto a Tortoreto

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova