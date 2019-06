Tra i film in uscita il 20 giugno “Arrivederci Professore“, “Rapina a Stoccolma”, “La prima vacanza non si scorda mai””. Trame e trailers

Emozionanti, drammatici, musicali, scanzonati, magici, fiabeschi, thriller: sono i nuovi film in uscita il 20 giugno. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Arrivederci Professore, per la regia di Wayne Roberts e con Johnny Depp nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita. Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di cominciare a vivere in modo libero e autentico e di dedicarsi a ciò che ama davvero, finendo per trasmette questa lezione ai suoi studenti, incoraggiandoli a vivere a pieno e a non sprecare neanche un attimo.

Ethan Hawke è, invece, nel cast di Rapina a Stoccolma, tratto dalla vera storia della rapina da cui ha origine la definizione di “Sindrome di Stoccolma”. Nel 1973, Lars Nystrom, un piccolo criminale appena evaso di prigione, si traveste da americano per derubare un’importante banca della capitale svedese. Con metodi alquanto bizzarri, si barricherà nell’edificio con alcuni ostaggi i quali, paradossalmente, inizieranno a fare amicizia con lui. In particolare, l’eccentrico criminale farà colpo su un’impiegata, che si schiererà dalla sua parte.

Proseguiamo con Il Flauto Magico di Piazza Vittorio, un film musicale che rivisita e reinterpreta, adattandola ai giorni nostri, l’opera di Mozart, secondo le diverse tradizioni e culture musicali di Piazza Vittorio. Ecco, quindi, che il Flauto Magico finisce per spaziare dal reggae alla musica classica, dal pop al jazz e via dicendo.

La prima vacanza non si scorda mai, il film diretto da Patrick Cassir, segue la storia di Marion e Ben, trent’anni, vivono a Parigi, si conoscono su Tinder… e questo è praticamente tutto ciò che hanno in comune. La verità è che non potrebbero essere più diversi: lei è intrepida e ama l’avventura, lui è ordinato e ipocondriaco. Ma gli opposti si attraggono e, dopo una notte di sesso sfrenato, decidono di trascorrere insieme le loro vacanze estive: a metà strada tra le loro destinazioni da sogno, Beirut per Marion, Biarritz per Ben, finiranno per ritrovarsi… in Bulgaria. Tra ostelli hippy, spiagge affollate e sport estremi, il viaggio di Marion e Ben si trasformerà in un’avventura on the road trascinante e rocambolesca, un’esperienza indimenticabile nel bene… e nel male.

Sir – Cenerentola a Mumbai, opera prima della regista indiana Rohena Gera, premiato alla Settimana della Critica di Cannes 2018, è una commedia che tratta il tema dall’amore tra due persone appartenenti a caste diversa. Ambientato a Mumbai, narra la storia di Ratna, diciannovenne povera e vedova e Ashwin, giovane ricco e deluso da una recente relazione presso il quale lavora come domestica. Lui disilluso, lei piena di giaia di vivere: finiranno per innamorarsi.

Lucania – Terra, sangue e magia racconta la Basilicata più vera. Qui vivono Rocco, un contadino severo che lotta incessantemente per la sua terra, e sua figlia Lucia, una ragazza che è cresciuta come una selvatica senza un’educazione, che è rimasta muta dopo la morte di sua madre Argenzia. Lucia sembra essere nonostante tutto in contatto con sua madre, ma suo padre scambia quei colloqui con il vento come una forma di pazzia e preoccupato si rivolge ad una maga contadina per sottoporre sua figlia a dei rituali di guarigione.La situazione si capovolge quando a Rocco viene offerta la possibilità di guadagnare denaro in cambio di far seppellire dei rifiuti tossici nella propria terra e, per ribellarsi alla proposta e per sfuggire ad un’aggressione, colpisce uccidendo uno degli uomini dell’autotrasportatore. Costretto alla fuga per salvare sua figlia, inizia un lungo viaggio a piedi per la natura misteriosa di una terra dura e morente, dove cercherà la sua redenzione. Lucia, costretta ad abbandonare il ricordo di sua madre ritroverà nuovamente la voce per diventare finalmente donna.



Chiudiamo questa carrellata di novità con The elevator. Il film é ambientato nella città di New York, dove vive e lavora Jack Tramell, cinquant’annianni, single, famoso per il suo TV show, che fa impazzire gli americani. Il set principale è l’ascensore del building dove vive Jack, che si trasforma in luogo di espiazione delle sue colpe. Jack è sospettato da Katherine di aver commesso un efferato crimine ai danni della donna. Katherine, è affascinante, autoritaria, cinica, scientifica ma anche a volte spaesata. Katherine blocca Jack nell’ascensore la sera del labour day, lungo week end in cui la città si svuota, e lì cerca la sua vendetta.