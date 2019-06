Cosa fare a Pescara e provincia nell’ultimo weekend di giugno? In primo piano il concerto di Dolcenera e la Festa della Birra ad Alanno

PESCARA – Enogastronomia, musica e film al centro degli appuntamenti al centro dell’ultimo weekend di giugno a Pescara e provincia. Torna ad Alanno la Festa della Birra. Tre giorni a ingresso gratuito con stands gastronomici aperti dalle ore 20. Tra le prelibatezze da gustare ci saranno stinco, goulasch, pulled, wurstel, hamburger e tante altre ghiottoneria. Potranno essere accompagnate da quattro tipi di birre spillate e tanto altro. Non mancherà la musica ad allietare le serate. Presso Largo Madonnina del Porto a Pescara, da venerdì a domenica sarà di scena Bianco e Azzurro, evento enogastronomico organizzato per promuovere il pescato dell’Adriatico, risorsa indispensabile per l’economia locale. Durante la serata sarà possibile degustare pesce azzurro della costa pescarese con vino bianco, prodotto di assoluta eccellenza del territorio abruzzese. Venerdì invece appuntamento a Pescara Vecchia con “Pescara Food & Wine”, sapori d’Abruzzo e degustazioni di vini. In via Corfinio dalle ore 18 al via una serie di eventi enogastronomici e spettacoli per trascorrere una serata estiva diversa.

Dopo che Ligabue ha infiammato lo Stadio Adriatico soltanto una settimana fa, un’altra grande artista sta per arrivare in concerto. Stiamo parlando di Dolcenera, che venerdì sera sarà al Pala Dean Martin di Montesilvano per la data zero del suo tour estivo. Sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi: da Siamo tutti là fuori, brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2003, all’ultimo Più forte, passando per Mai più noi due, Come è straordinaria la vita, Ci vediamo a casa, Il mio amore unico, Niente al mondo e molti altri.

Radici è il tema di quest’anno di Indierocket Festival, la manifestazione dedicata alla musica indipendente in programma al Parco Cocco dal 28 al 30. Tra gli artisti sul palco Stonefield, DZ Deathrays, Chris Imler, Guadalupe Plata, Cosmic Neman & JC, Soundsystem, JuJu – Gioele Valenti, Riviera Dancing, Gnučči, Miss Bolivia, Kampire, WaqWaq Kingdom, Sink Ya Teeth, Idris Ackamoor & The Pyramids, AMMAR 808, Kurup italian, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL. Sabato i Vanesia faranno tappa con il loro alla Piscina Comunale di Civitaquana. Lo scorso maggio la band ha ricevuto un premio all’Auditorium Flaiano di Pescara come miglior testo per Zero, ultimo singolo pubblicato nella rassegna Canzoni d’autore – Pescara Festival 2019, kermesse dedicata ai giovani cantautori italiani.

Venerdì presso il Cinema Teatro Circus di Pescara, prende il via la 46° edizione del Flaiano Film Festival. Si comincia con L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca. A seguire Domani è un altro giorno, diSimone Spada e Bohemian Rhapsody di Bryan Singer. Nuovo appuntamento il 6 luglio.

Per gli amanti dell’arte segnaliamo che presso la galleria The Urban Box di Pescara sarà visitabile la mostra “Solo show” dell’artista francavillese Alessandro Pepe. Le opere esposte saranno una selezione del percorso artistico del disegnatore, che per creare le sue tavole utilizza la china.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 28 giugno 2019

Pescara Food and Wine

Dolcenera in concerto a Montesilvano

Flaiano Film Festival

Karaoke con Stefano D’Alberto all’One and Co a Montesilvano

Country night al Pineta Cafè di Montesilvano

Cena sotto le stelle in Corso Manthonè

Il tributo ai Negramaro dei Montepulciano allo Stabilimento La Prora

L’omaggio a Celentano di Celentony allo Stabilimento Voglia di Mare a Montesilvano

Il tributo a Nomadi dei Dimensione Nomade a Cavaticchi di Spoltore

Al Loft 128 di Spoltore il tributo a Lucio Dalla dei Work in progress

Sabato 29 giugno 2019

In canoa sul Tirino

In ebike sul fiume Tirino

Cronocena con mistero a Il Nuovo Tramonto

Vanesia live a Civitaquana

Al Loft 129 di Spoltore il tributo ai Depeche Mode dei Demode

Domenica 30 giugno 2019