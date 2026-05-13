Eventi in Abruzzo nel weekend dal 15 al 17 maggio 2026

REGIONE – Il weekend del 15, 16 e 17 maggio porta in Abruzzo un calendario ricco di appuntamenti che intrecciano gusto, cultura, musica e natura. Un fine settimana ideale per chi cerca cosa fare in Abruzzo e vuole scoprire gli eventi Abruzzo weekend tra sagre, concerti, mostre e attività all’aria aperta.

Dalle grandi rassegne enogastronomiche che animano città e borghi, agli spettacoli teatrali, ai concerti, fino alle mostre d’arte contemporanea e alle escursioni nei paesaggi più suggestivi della regione, l’Abruzzo si prepara a tre giorni intensi e trasversali.

In questa panoramica dedicata agli eventi 15 16 17 maggio trovate una selezione degli appuntamenti principali tra eventi L’Aquila, eventi Pescara e presso altre località della regione. Per i dettagli e le altre iniziative in programma vi invitiamo a consultare la sezione degli eventi.

Sagre e festival del gusto in Abruzzo

A L’Aquila torna Vinorum – Festival del Vino d’Abruzzo, che dal 15 al 17 maggio trasforma Piazza Duomo e i palazzi storici in un grande salotto del gusto. Oltre cinquanta cantine, produttori food, masterclass nei cortili nobiliari e incontri dedicati alla viticoltura di montagna animano il cuore della città fino a tarda sera. Il 16 e 17 maggio, Francavilla Fiori e Fragole v colora il lungomare con mercatini di piante, laboratori per bambini, musica dal vivo e naturalmente le immancabili fragole, protagoniste di dolci e degustazioni. A Lanciano torna l’International Street Food, il festival itinerante che porta in città cucine da tutto il mondo: food truck, specialità internazionali, birre artigianali e sapori esotici che si affiancano alle eccellenze locali.

Sulla costa prosegue il viaggio nel gusto con Gusto Italia a Montesilvano, il mercato‑festival dedicato ai prodotti tipici e allo street food regionale. A Pineto in Festa stand gastronomici, musica e tradizioni locali trasformano il centro cittadino in un percorso conviviale tra sapori e socialità.

Teatro e spettacoli del weekend

Domenica 17 maggio alle 21:00, al Teatro Circus di Pescara, Filippo Caccamo porta in scena Fuori di tela, un nuovo spettacolo che unisce osservazione brillante, ritmo scenico e ironia, confermandolo tra i volti più seguiti della stand‑up italiana.

Concerti e musica dal vivo

Venerdì 15 maggio alle 18, all’Auditorium del Parco dell’Aquila, tornano i Solisti Aquilani con Mariangela Vacatello al pianoforte e Marco Pierobon alla tromba, per un viaggio musicale tra classicismo e Novecento. Sabato 16 maggio, il Foyer Bar del Teatro Marrucino di Chieti ospita l’All At Once Duo con un omaggio a Whitney Houston, tra soul e grandi successi reinterpretati. Domenica 17 maggio ad Altino, concerto di Fiordaliso, che porta in piazza la sua voce inconfondibile e un repertorio capace di unire generazioni diverse.

Mostre e arte contemporanea

Al MAXXI L’Aquila, negli spazi di Palazzo Ardinghelli, è visitabile Ai Weiwei – “Aftershock”, una mostra dedicata ai temi di memoria, distruzione e rinascita.

La Fondazione Giorgio de Marchis inaugura sabato 16 maggio alle 18 Nanakorobi Yaoki – Cadere sette volte, rialzarsi l’ottava di Fabio Massimo Fioravanti, un viaggio nel teatro Nō giapponese tra stampe ukiyo‑e e maschere tradizionali.

A Pescara, il MicHub della Fondazione Pescarabruzzo ospita Michelangelo Pistoletto. Sculture e Disegni (1982–1986), mentre la galleria Ceravento presenta Fight or Flight di Dylan Silva, dedicata alle reazioni umane di fronte al pericolo.

Escursioni, trekking ed e-bike

La cooperativa Il Bosso propone esperienze nella Valle del Tirino e nei parchi abruzzesi.

L’attività simbolo è la canoa sul fiume Tirino, con tre turni nel weekend (10:00, 12:00, 15:00) e due il venerdì.

Sabato 16 maggio alle 9:00 è previsto il trekking ispirazionale “Le Sorgenti del Fino nel bosco fiabesco”, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso.

Ogni giorno partono i tour in e‑bike alle 10:00 e alle 15:00, tra vigneti, borghi e scorci della valle, con possibilità di abbinare la pedalata alla formula NaturaLunch.

Il Centro Visita del Lupo di Popoli rimane aperto per visite guidate dedicate alla fauna appenninica.