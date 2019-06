Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Inaugurazione al Cafè le Paillotes e tantissimi altri appuntamenti speciali

PESCARA – La stagione estiva della movida pescarese è ormai nel pieno. Tutti i locali hanno ormai lanciato le loro serate e i loro pomeriggi domenicali per una stagione scintillante. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Cominciamo subito con l’inaugurazione del venerdì del Cafè Les Paillotes: dinner show, live e disco. Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena live con Piemix dj (hard disco live) e dopocena in compagnia del dj Luca Di Carlo (commerciale e Housemusic Anni 90). Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Fabrizio Fasciani; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Kalima Beach Club presenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara; nell’area latina line up formata dai djs Caliente e El Timbal, in quella Reggaeton dalla Guerilla Crew Djs. Sempre per il caraibico torna il venerdì del Café de Mar nella sua formula “El Viernes Social”. A La Lampara Umberto Palazzo dj: musica Anni 80. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Deliuan, Markoleeno e Moko. Al Lido Azzurro torna l’appuntamento con Disagio Party, questa settimana in compagnia di Stefano Laudoni: cena e disco con musica (reggaeton, trap, italiana) mixata dai djs B3LM e Danilo Tocco. Allo Stabilimento Stella d’oro Beach Party, si balla sulla sabbia. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagna di Sabino El Gaucho tj.

Il sabato notte

Torna il sabato sera DinnerChic del Lido 186: cena in musica con la Giovanni Oddo piano show e a seguire disco con il dance dj set di Paolo Sala, Mauro Cesarone e Matteo di Medio. Serata caraibica e reggaeton al Nettunobeach Pescara. Nuovo appuntamento per il beach club versione estiva con più spazio per il divertimento. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Nel locale sarà possibile cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. La serata danzante vedrà come sempre protagonisti ben 4 dj in consolle: Lomitos, Valter, Pirata e Caribe. Al Pepito Beach Ayvamos: Reggaeton, Dembow, UrbanLatin in compagnia di DirtyMo, Gianluca Gab, Christian Belmonte e Paolo SlengTeng. Jambo presenta una serata dedicata alla music Anni 90, Hip Hop e reggaeton con cena, spettacolo di Irene Chanel e disco; special guest dj Claudio Tozzo. Nella main room special i resident djs Andrea Mammarella e Sandy; nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise. Allo Stabilimento Ippobeach torna La Fanatica, “l’unica vera noche de fuego”: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Il Tortuga presenta Amimanera: cena spettacolo con tre tipologie di menù: pizza, pesce, o la novità 2019 Avocado Tasting. Ospite della serata, direttamente da Radio 108, dj Roberto Milani; musiche selezionate dai djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli.

Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco con specia guest dj Stefano Ranieri; alle percussioni Davide Ruberto. Al Tre Palme di Montesilvano “Amami ancora”. Cena divertente con i djs Giulio Bene, Carlo Camplone, Tony Giambuzzi e Alvisio; a seguire disco con dj Marco Diba. Nuovo appuntamento all’Hawaii con “Cioé” e la musica house, classic house, funky, disco e anni 90/2000 con i djs Poppower, Danny Touch e Samo. Cena e disco a Baja La Maja con il djset per ballare fino a tarda serata in compagnia dei djs Marco La Sorda, Nicola Simone, Giovanni Polidori e Cesare Sampo. Ingresso libero ma selezionato nel dopocena. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo in compagnia di Sonia e Antonio.



Domenica 30 giugno

A partire dalle 17 il Pepito Beach, tra un mojito e l’altro, propone il tributo a Bob Marley dei Kinky People. Tortuga Beach Club a Montesilvano inaugura il nuovo appuntamento della domenica: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con BlueParrot per un beach party colorato e divertente in conmpagnia di Marcello Burlon, Romano Alfieri e Ale Rapini. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33. A La Lampara musica brasiliana in compagnia della Betobanda. Spritz Party a Lido Aurora tra musica, gadget e divertimento dalle ore 17. Per gli amanti del caraibico si rinnova l’appuntamento al Palm Beach con El Fuego così come al Pineta Café con il Latin Party, noche latina con l’animazione Latin4Project.