Tanti appuntamenti nell’aquilano nell’ultimo weekend di giugno. In evidenza Pinewood Festival, live di Renzo Arbore e la Sagra del pecorino

L’AQUILA – Sarà la musica la protagonista dell’ultimo fine settimana di giugno nell’aquilano. Nel weekend a Coppito torna il Pinewood Festival: e lo fa in una terza edizione destinata a confermarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. Tra gli ospiti di quest’anno ci saranno Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Poi, Franco 126. Contemporaneamente a L’Aquila si svolgerà Il bello della musica con tre serate incredibili che trasformeranno la Villa Comunale in un palcoscenico di musica e divertimento sotto le stelle: dj set Anni 70-80, reggaeton e special guests Pippo Palmieri e Dj Squalo dallo Zoo di 105.

Sabato prende il via Festiv’Alba, la rassegna musicale, cinematografica, teatrale e culturale che fino al 9 agosto animerà il sito archeologico di Alba Fucens. Saranno undici i concerti di musica classica e antica che si terranno all’interno di due tra le più suggestive e affascinanti chiese d’Abruzzo: San Pietro in Alba Fucens e Santa Maria Valle Porclaneta a Rosciolo.

Domenica, in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Lucia e dei Santi Giovanni e Paolo a Magliano dei Marsi, ci sarà Renzo Arbore. Ad accompagnarlo sarà l‘Orchestra italiana, ilgruppo musicale fondato da lui stesso nel 1991 con lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo e utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi (jazz, swing, blues).

A Bugnara si svolge l’ottava edizione della Sagra del formaggio pecorino: stand gastronomici, mercatino dei formaggi locali, musica dal vivo e tanto divertimento per tutti.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la passeggiata delle erbe a Bugnara. L’evento, con l’intento di sensibilizzare e riscoprire i luoghi, la natura e le antiche tradizioni del territorio, consiste in una divertente ed istruttiva escursione in montagna, durante la quale la Dott.ssa Annalisa Cantelmi, esperta erborista, illustrerà le proprietà medicinali e culinarie delle piante/erbe spontanee che si incontreranno durante il tragitto.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Pinewood Festival 2019

Il bello della musica

Festiv’Alba

Venerdì 28 giugno



Tri in concerto a Preturo

Si balla latino all’Hotel Santacroce a Sulmona

Sabato 29 giugno

Sagra del pecorino a Bugnara

Vasco vs Liga a Borgo Pacentrano

Tequila and Montepulciano band a Raiano

Wild Acoustic Trio a Il Duca Pub a Tagliacozzo

Nicolò Santilli live al Garbage Club a Pratola Peligna

Si gioca a Il cervellone quia al Bar la Villetta a Pratola Peligna

Si balla al Guernica a Pizzoli

Domenica 30 giugno

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo nella Valle d’Arano

La passeggiata delle erbe a Bugnara

Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana a Magliano dei Marsi