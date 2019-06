Cosa fare nell’ultimo weekend di giugno nel teatino? In evidenza Square@rt, il concerto di Achille Lauro e Schiavi della musica



CHIETI – A Chieti e provincia sono tantissimi gli eventi in programma anche nell’ultimo fine settimana di giugno. Da venerdì a domenica ad Atessa torna l’appuntamento con Square@rt. Veri e propri chef di strada riproporranno prodotti regionali legati alla tradizione culinaria secolare. Non solo gastronomia ma anche artisti di strada, menestrelli, danzatori, sputafuoco, street band, musicisti e tanto altro daranno vita a coloratissimi quadri nelle vie della città fino a tarda notte.

A Francavilla al mare, in contrada Pretoro, da venerdì a sabato si svolge la Festa della Madonna del Perpetuo Soccorso, con tre serate all’insegna del divertimento. Venerdì liscio, musica Anni 60 e 70 e balli di gruppo in compagnia dei Pentagramma; sabato musica e cabaret con La lima e la Raspa e per finire domenica appuntamento con l’Orchestra Poker d’Assi.

Sempre a Francavilla al mare, venerdì sera Achille Lauro sarà in concerto in piazza Sirena. Il rapper romano, tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, farà divertire e cantare con la sua inconfondibile Samba Trap e con i suoi più grandi successi da Real Royal Street Rap a Ora lo so passando per Ulalala, Angelo blu, Thoiry Remix fino ai più recenti Rolls Royce e C’est la vie.

Torna la rassegna musicale-culturale “Schiavi della Musica” (a cura dell’omonima associazione), ormai divenuta punto di riferimento della musica indipendente che si prefigge di valorizzare l’attività musicale come mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione civile e culturale. Tre giornate interamente dedicate alla musica, che vedranno alternarsi diverse realtà della scena indipendente italiana

Eventi di più giorni

Square@rt Atessa

Festa della Madonna del Perpetuo Soccorso a Francavilla al mare

Schiavi della musica a Schiavi d’Abruzzo

Birrart a Guardiagrele

Rievocazione storica della Fiera di San Giovanni a Orsogna

Mostre

A Palazzo D’Avalos Guernica di Sofia Gandarias

Venerdì 28 giugno 2019

Si gioca a Il Cervellone quiz

A Fara di San Martino il tributo dei JollyBlu Pescara agli 883

Al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo firmacopie di Tish

Achille Lauro in concerto gratuito a Francavilla al mare

Tributo a Lucio Battisti alla Birreria La Porta a Lanciano

Manu’s Funk live al Blanco Quality’s Street a Lanciano

Cena spettacolo al Supporter Beach di Fossacesia

Sabato 29 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Bad Luck Trouble live Aiv Viali da Rocco a Lanciano

Il tributo dei Corrente alternata agli AC/DC a Fossacesia

L’omaggio dei Mondovisione a Ligabue allo Stammtisch Taver di Chieti

The Magnetic live al Beat cafè a San Salvo

Si gioca a Il cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Grande Notte Rosa a San Vito Chietino

Si balla al El Domingo a San Salvo

Expresion Latina in concerto al Gallegro a Francavilla al mare

Federico Scavo dj special guest al Baja Village a Vasto

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Domenica 30 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Visite guidate alle Terme romane di Chieti

La domenica del Supporter Beach di Fossacesia