Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (24-26 gennaio)

Cosa fare nel fine settimana del 24, 25 e 26 gennaio 2020 in Abruzzo? In primo piano Spumantitalia, Spoisamoci e il live di Sergio Cammariere

REGIONE – Cosa ci propone l’ultimo weekend di gennaio 2020? Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Per tutto il weekend al Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara appuntamento con la seconda edizione di Spumantitalia, l’ evento interamente dedicato agli spumanti italiani. Una kermesse che si propone come momento di riflessione articolato in incontri, dibattiti e degustazioni.

Venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18 al Piccolo Teatro Guascone va in scena “Un altro mondo”, reading che Ezio Budini ha concepito e realizzato chiamando accanto a sé la fisarmonica di Francesco Di Tizio e i movimenti della Alice Carletti.

Dalle ore 21 di venerdì appuntamento con il cantautore Sergio Cammariere per la “Sezione Jazz” del “Teatro Sirena” di Francavilla al mare, diretto dal Maestro Davide Cavuti. Attesa un’esperienza coinvolgente e magica, che incanterà il fortunato pubblico presente. La sua performance farà immergere nella musica e vivere un’ emozione, in cui i si fonderanno note senza confini, ritmo e melodia.

Alle 21 di venerdì al Teatro Massimo di Pescara va in scena La Divina Commedia Opera musical. Un viaggio appassionante in cui Dante incontra mostruose creature e paesaggi inattesi, demoni e giganti, illustri personaggi storici, tra crateri infuocati e speroni di roccia, crinali a strapiombo e laghi ghiacciati.

Sabato alle 15.30 a Chieti torna l’appuntamento mensile con la visita guidata alla via Tecta, una galleria ipogea posta nei piani interrati del Palazzo de’ Mayo e testimonianza di una delle più antiche direttrici di raccordo tra l’area monumentale urbana e la zona termale della antica città romana di Teate.

Sabato, a partire dalle ore 21, nuova apertura a Teramo del Bar Galleria 900, che per l’occasione organizza una una cena-spettacolo con Massimo Boldi.

Sabato e domenica a Villa Giulia a L’Aquila appuntamento con Sposiamoci: trentacinque aziende espositrici esperte nel settore del matrimonio saranno pronte a supportare le coppie prossime alle nozze con consulenze mirate e personalizzate, idee e spunti.

I più sportivi potranno effettuare tutti i giorni una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso. Si inizierà l’attività spiegando il funzionamento della motoslitta ed il comportamento da tenere durante tutta la durata del percorso. Dopodichè si sosterà prima sulle sponde di una sorgente naturale e poi nel bosco e per ammirare e fotografare da vicino il magico paesaggio invernale. In alternativa domenica si può ciaspolare sull’aòtopiano del Voltigno con degustazione finale degli arrosticini di Villa Celiera.

Tra le occasioni di ballo. Per quanto riguarda la movida pescarese, rinviamo all’articolo dedicato. Venerdì si balla al BluMax di Tortoreto, al Poker a Lanciano e al Bambola 2.0 a L’Aquila. Sabato al Mya in Val Vibrata, al Mamboking a Torricella Sicura, al Gattopardo ad Alba Adriatica, all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo, al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli. Domenica caraibica all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro, al The Hostel a Chieti Scalo e all’Arhea Latina a Vasto.

Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.