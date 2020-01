Cosa fare a Teramo il 24, 25 e 26 gennaio 2020? In primo piano la cena spettacolo con Massimo Boldi, musica, live musicali e le serate disco

Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nell'ultimo weekend di gennaio, soprattutto per gli amanti della musica e del ballo. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti

Venerdì 24 gennaio

Dalle 19.30 a Tossicia si festeggia Il fuoco di Sant’Antonio, con stand gastronomici e canti popolari. Serata karaoke con Luca e Connie al Filzi Street 3.0 di Martinsicuro. Dalle 21 si gioca Il cervellone quiz al Bar Interamnia di Teramo. mente dalle 21.30 torna Il venerdì del Victory Pub di Roseto degli Abruzzi con cena e karaoke nel dopocena. Dalle 22 all’Hangar 72 di Tortoreto live degli Spaghetti Rocchenroll: la band propone un repertorio costituito dalle classiche hit americane degli anni ’50, riproposte con sonorità originali e con esibizioni stravaganti da parte dei componenti. Concerto di Keren Ilan al Sound di Teramo. Alle 22.30 al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata arrivano Joe Scacchi e Wing Klan. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 25 gennaio

Dalle 21 nuova apertura a Teramo del Bar Galleria 900, che per l’occasione organizza una una cena-spettacolo con Massimo Boldi. Alle 21 all’Hotel & Dependance di Villa Martinsicuro comincia al serata Milonga Sentimental in compagnia di Tj El Portenito. Dalle 22 al Circolo Virtuoso della Rosa di Giulianova Alta Fabrizio Trignani propone Diaridi un menestrello. Si balla in compagnia della musica Anni 70, 80, 90 alla discoteca Mya in Val Vibrata, latino al Mamboking di Torricella Sicura e al Gattopardo di Alba Adriatica e commerciale all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo.

Domenica 26 gennaio

Alle 21 al Teatro Comunale di Teramo l’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica “G. Braga” diretta da Simone Genuini presenta il concerto Giorno della memoria.