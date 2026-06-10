Citra trionfa al Concorso Città del Vino 2026: Gran Medaglia d’Oro al Caroso Limited Edition

ORTONA – Nuovo prestigioso riconoscimento per Citra e, ancora una volta, per il suo vino più iconico: Caroso, il Montepulciano d’Abruzzo che accompagna la storia dell’azienda sin dalla prima vendemmia del 1973.

Il Montepulciano d’Abruzzo Limited Edition 2020 ha conquistato la Gran Medaglia d’Oro al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2026, ottenendo 92,6 punti nella categoria vini rossi secchi tranquilli Igp e Dop.

La cerimonia di premiazione si terrà l’11 luglio in Campidoglio, a Roma, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida e del sindaco Roberto Gualtieri.

«Ricevere un nuovo riconoscimento per il Caroso è per noi un grandissimo onore» commenta Sandro Spella, presidente del consorzio di secondo grado che riunisce otto cooperative. «Questo vino rappresenta la storia di Citra e, nonostante gli anni, continua a essere attuale, apprezzato e capace di convincere i consumatori di oggi. Il punteggio ottenuto conferma che puntare sulla qualità è la strada giusta».

Il Caroso è un Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva ottenuto da uve provenienti dai vigneti più vecchi, con un’età media di 25 anni, situati tra i 150 e i 220 metri di altitudine. L’affinamento avviene per 24 mesi in botti grandi e barrique.

Un’etichetta storica, entrata nelle case degli italiani già nel 1987 grazie al celebre programma televisivo “Il Pranzo è Servito” condotto da Corrado. Oggi il testimone ideale passa al wild chef abruzzese Davide Nanni, testimonial dell’azienda e volto della narrazione di Citra nel mondo.

Il nuovo premio si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti ottenuti negli anni: tra i Migliori Vini Italiani di Luca Maroni, Oro alla Selections Mondiales des Vins del Canada, Gold al Wine Hunter Award del Merano Wine Festival e, più recentemente, Oro al Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026.

Un risultato che conferma ancora una volta il ruolo di Citra come una delle realtà enologiche più rappresentative dell’Abruzzo e dell’Italia nel panorama internazionale.