Cosa fare a Pescara nel weekend del 24, 25 e 26 gennaio 2020? In primo piano Spumantitalia, appuntamenti musicali e spettacoli teatrali

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nell‘ultimo weekend di gennaio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra fiere, concerti o, ancora, avvincenti spettacoli a teatro. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara

Eventi di più giorni

Da venerdì a domenica al Museo delle Genti d’Abruzzo appuntamento con la seconda edizione di Spumantitalia, l’ evento interamente dedicato agli spumanti italiani. Una kermesse che si propone come momento di riflessione articolato in incontri, dibattiti e degustazioni.

Venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18 al Piccolo Teatro Guascone va in scena “Un altro mondo”, reading che Ezio Budini ha concepito e realizzato chiamando accanto a sé la fisarmonica di Francesco Di Tizio e i movimenti della Alice Carletti.

Venerdì 24 gennaio

Dalle 18 Massimo Gianvito sarà ospite della Libreria On the Road con il fumetto Nella pancia dello squalo. Dalle 19.30 da FriendsPescara presentazione del libro di Manuela Zingone, dal titolo Semplicemente. Alle 21 al Teatro Massimo va in scena La Divina Commedia Opera musical. Un viaggio appassionante in cui Dante incontra mostruose creature e paesaggi inattesi, demoni e giganti, illustri personaggi storici, tra crateri infuocati e speroni di roccia, crinali a strapiombo e laghi ghiacciati. Sempre dalle 21 il chitarrista Manuel Barrueco si esibirà al Teatro Circus con Cesare Chiacchiaretta, bandoneon, e i Solisti Aquilani. All’Osteria della musica cena spettacolo in compagnia della Golden Acoustic Band. Il nuovo quartetto abruzzese presenta un repertorio vario di brani pop internazionali arrangiati in chiave acustica: da Elisa ai Cramberries, passando per Amy Winehohuse. Al Briganteria Pub torna Vaskomania, la Coverband dedicata al grande Vasco Rossi. Dalle 22 al Grand Canyon Pub gli Opera Seconda, nella loro unica data al chiuso prima dei concerti estivi, renderanno omaggio alla musica dei Pooh mentre al Babilonia si esibirà la cantautrice romana Ilenia Volpe. Joe Batta & I Jeko, in collaborazione con lo Scumm, sono lieti di presentare il “Joe Batta & I Jeko DaDa Party 2020”, in occasione dell’uscita del nuovo EP live della band dal titolo “Dadaismo”. Al MamiWata la musica dei Blink 182 riroposta dalla Blink Bang Theory; all’Osteria della musica di Cepagatti quella dei System of a Down suonata dai Back to the System. Alle 23 la musica italiana di Direzioni parallele arriva al Zanardi Pub: cento brani italiani dalle hits del momento agli evergreen. Allo Jammin Club di Montesilvano la Straitsband riproporrà le hits dei Dire Straits. Al Loft 128 di Spoltore serata con il meglio della musica di Vasco Rossi in compagnia del trio firmato KOM.

Sabato 25 gennaio

Alle ore 18 al Museo delle Genti d’Abruzzo della mostra di fotografie di Graziano Scandurria “Memoria dei Campi” che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino all’11 febbraio negli stessi orari di apertura del museo. Si tratta di un reportage fotografico dal lager nazista di Auschwitz-Birkenau. Alla Libreria Primo Moroni, per la rassegna Librincittà, presentazione di Continuerò a sognarvi grandi” di Davide Tamagnini. Dalle 19 all’Auditorium Flaiano Alexandre Lonquich proporrà musiche di Schubert & Beethoven. Al Ventonotturno di Montesilvano Cena con delitto in aeroporto. Dalle 23.30 al Loft 128 di Spoltore le hits dei Coldplay suonate dal Playcold.

Domenica 26 gennaio

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta è in programma una ciaspolata sull’Altopiano del Voltigno, della lunghezza di km 8 circa. A partire dalle ore 16.30 al Centro Commerciale Auchan Borgo d’Abruzzo appuntamento con Lu Sand’Andonie: una grande rappresentazione folkloristica con degustazione di prodotti tipici abruzzesi, Alle 17 al Teatro Gianni Cordova va in scena lo spettacolo teatrale Brigante per amore. La storia di un giovane pastore che desiderava una vita tranquilla con la sua sposa. Un amore che diventa impossibile a causa del capriccio di un potente. Alle 18.30 alla Libreria Primo Moroni, per la rassegna Gli Imperdibili, proiezione del film La donna elettrica. Allo Spazio Matta va in scena To be or no to be Roger Bernat: un artista contemporaneo tiene al pubblico una conferenza sull’Amleto di Shakespeare.