Fine settimana del 24, 25 e 26 gennaio con nuvole e possibile arrivo di qualche pioggia. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo un lungo periodo domimato dall’alta pressione venerdì sera torneranno ad aumentare le nubi a partire dalla dorsale appenninica. Sarà il preludio ad un peggioramento atteso dalle prime ore di sabato che riporterà qualche pioggia sulle aree occidentali dell’Abruzzo con neve solo al di sopra dei 1400-1600 metri. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 24 gennaio



Un’altra giornata di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno al mattino e nel primo pomeriggio, fatta eccezione per qualche foschia o nube bassa sui litorali. In serata nubi in aumento sull’Abruzzo occidentale. Venti deboli sudoccidentali, mari poco mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in ulteriore aumento con punte di 14°C su coste e aree di pianura.

Sabato 25 gennaio



Il transito di una blanda perturbazione atlantica riporta nubi piuttosto diffuse sulle regioni del medio Adriatico. Piogge sparse sull’Abruzzo occidentale, fenomeni più sporadici sulle aree costiere abruzzesi. Neve solo in montagna, al di sopra dei 1400-1600 metri. temperature in aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Venti deboli occidentali. Mari poco mossi.

Domenica 26 gennaio

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25 e 26 gennaio)

Pescara VEN – min 7° max 11° SAB – min 8° max 12° DOM – min 9° – max 13°

Chieti VEN- min 2° max 11° SAB – min 2° max 11° DOM – min 5° max 13°

Teramo VEN – min 2° max 9° SAB – min 6° max 11° DOM – min 5° max 11°

L’Aquila VEN – min 1 max 11° SAB – min 5° max 9° DOM – min 6° max 10°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.