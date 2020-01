Film in Abruzzo: novità al cinema dal 16 gennaio 2020 [trailers]

Sei i film in uscita nelle sale da giovedì 16 gennaio 2020. Tra questi Richard Jewell, Jojo Rabbit e Me contro te. Trame e trailers

Sono sei le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 16 gennaio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Cominciamo con Jojo Rabbit, il film scritto, diretto, co-prodotto e interpretato da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo del 2004 Il cielo in gabbia di Christine Leunens, Il film è una commedia nera drammatica sul nazismo che vede nel cast anche Scarlett Johanson. Nella Germania nazista del 1945, Johannes Betzler detto Jojo è un bambino di dieci anni che vive solo con la madre Rosie, avendo perso il padre in guerra e da poco anche la sorella di influenza. Trascorre le proprie giornate in compagnia del suo amico immaginario, una versione infantile e buffonesca di Adolf Hitler, frutto della sua cieca ammirazione per il regime in cui è nato e cresciuto. Jojo e il suo migliore amico Yorki partecipano a una riunione della Gioventù hitleriana.

Proseguiamo con Richad Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood, basato su fatti realmente accaduti, la storia di ciò che può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità. “C’è una bomba al Centennial Park. Avete solo trenta minuti di tempo”. Il mondo viene così a conoscenza di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Rivoltosi all’avvocato indipendente e contro il sistema Watson Bryant, Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagionare il suo cliente, e tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo.

The Lodge un film horror anglo-americano diretto dai registri austriaci Severin Fiala e Veronika Franz. Mia e Aiden sono fratello e sorella e da poco hanno perso la madre. Da sei mesi vivono con il padre Richard, il quale vorrebbe che i figli si affiatassero con la nuova fidanzata Grace, di diversi anni più giovane e con alle spalle un passato traumatico. In occasione del Natale Richard organizza una vacanza in una casa isolata nei boschi, ma è costretto a tornare in città per un impegno: rimasti soli, Mia, Aiden e Grace sono costretti a passare il tempo insieme, circondati dalla neve e dentro una casa caricha di misteri e tensione.

Me contro te, il film racconta una nuova avventura per Luì e Sofi, ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

A questi film si aggiungono due documentari: Marco Polo, che, al contrario di quello che si può pensare leggendo il titolo, non è incentrato sulla vita dell’autore de “Il Milione” ma racconta quanto accade nell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” alle porte di Firenze e Herzog incontra Gorbaciov, che scava in angoli inaspettati della vita del leader sovietico