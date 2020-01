Teramo, “Sicurezza, che spettacolo”: ecco quando andrà in scena

Lo spettacolo, in cui l’arte del teatro si unisce alla danza per diffondere la cultura della sicurezza, si terrà giovedì 24 gennaio al Teatro Comunale

TERAMO – È stato presentato stamattina, presso sala Giunta della Sede Municipale a Teramo, alla presenza del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, del Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, del dottore Ugo Minuti, del presidente dell’ordine degli architetti Raffaele Di Marcello, del comandante dell Polizia Stradale Nadia Carletti, di Claudia di Donato di Si&T e di Laura Volpe di Faraone Industrie SpA l’evento “Sicurezza, che spettacolo!”, in cui l’arte del teatro si unisce a quella della danza per creare uno spettacolo eccezionale che colpirà nel segno ed aprirà profonde riflessioni su come impegnarsi a cambiare le cose nel quotidiano per sviluppare la cultura della sicurezza in ognuno di noi.

L’appuntamento è per il prossimo 24 gennaio, ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Teramo, una location prestigiosa per un evento elitario ed appassionante, aperto a tutti e totalmente gratuito.

Il programma della serata prevede:

Lo spettacolo si struttura in tre fasi: una prima parte che vedrà protagonista l’arte del teatro. La Compagnia Rossolevante porterà in scena “IL VIRUS – che ti salva la vita” con situazioni, personaggi e video che mostrano l’assurdità dei nostri cliché comportamentali sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana; i limiti, l’inerzia e l’apatia di fronte al cambiamento tipica dell’Italian Way of Life.

Nella seconda parte vedremo l’arte della danza in “Work in Dance”. I ballerini delle classi 3° e 4°, di indirizzo classico e contemporaneo, del Liceo Coreutico di Teramo tratteranno tema della sicurezza a passi di danza con coreografie curate dai professori Alessandro Sebastiani, la Chiara Macrini, Pier Paolo Trani ed Ilaria Carla Silverii.

Una terza parte in cui il pubblico è chiamato a partecipare all’azione scenica attraverso domande e provocazioni tese a indurre un cambiamento nel modo di vedere e di fare le cose più semplici, quotidiane. Perché a volte siamo noi stessi a mettere in pericolo la nostra salute e la nostra sicurezza senza neanche rendercene conto. I troppi impegni, il poco tempo e la molta distrazione ci impediscono di prenderci cura di noi stessi e degli altri a casa, al lavoro, a scuola, alla guida.

Questa parte prevederà gli interventi dell’Università degli Studi di Teramo – “Welfare Ambiente e Sicurezza” e della Polizia di Stato – “Sicurezza Stradale”

Lo spettacolo è strutturato come uno strumento utile per avviare, da subito, il cambiamento. Perché è davvero giunto il momento di sbarazzarsi della cultura nella quale siamo immersi, una cultura che solo nel nostro Paese continua a produrre ogni giorno tre morti sul lavoro.

Organizzato da Rotary Club Teramo Est, in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, il Liceo Coreutico Statale Melchiorre Delfico, la Polizia Stradale e con il Patrocinio del Comune di Teramo.

Il progetto è stato realizzato con aziende partner impegnate attivamente da anni nella promozione della sicurezza: Si&T, Faraone Industrie SpA, Ponzio, IDRI, Sottanelli, Cordivari, Kico. Con la collaborazione di INAIL ed ASL di Teramo.

Segreteria organizzativa: Claudia +39 085 9153310

PER PRENOTARE IL POSTO: http://bit.ly/sicurezza-che-spettacolo